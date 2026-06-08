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    Polizei hält sich mit Vermutungen zu Reutlinger Stromausfall zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Brand im Umspannwerk riss Teile von Reutlingen
    • Polizei ermittelt in alle Richtungen mit Kripo
    • Netze BW meldet drei Brandstellen und Geländeschäden
    Polizei hält sich mit Vermutungen zu Reutlinger Stromausfall zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach dem Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden hält sich die Polizei mit Vermutungen zur Brandursache im Umspannwerk noch zurück. "Unsere Ermittlungen sind in jeglicher Richtung", sagte Tina Rempfer vom Polizeipräsidium Reutlingen. "Wir beziehen ein, ob es eventuell ein technischer Defekt sein könnte oder eine Brandlegung, eventuell fahrlässig oder auch vorsätzlich", sagte die Polizistin.

    Es würden alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. "Unsere Spezialisten von der Kriminaltechnik, vom Landeskriminalamt sind vor Ort und befassen sich als oberster Schwerpunkt mit der Ursachenforschung", sagte sie weiter.

    In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt. Der Strom fiel für mehrere Stunden in Teilen Reutlingens aus. Nach Angaben des Netzbetreibers gibt es Hinweise auf Brandstiftung in dem Umspannwerk. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, sagte ein Sprecher von Netze BW./mov/kre/tat/bak/DP/stw





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