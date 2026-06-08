Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.06.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+0,35 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,22 %), Silber (-1,27 %), Shell plc A (), Gold (-0,63 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UL89JQ
|Long
|4,09
|596,50 Tsd.
|Münchener Rück AG
|PN40PG
|Long
|4,64
|173,06 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|ASML Holding NV
|PK1ZZH
|Long
|4,45
|41,66 Tsd.
|NASDAQ 100
|PJ7BED
|Short
|-35,65
|40,40 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AUQ
|Long
|21,13
|31,84 Tsd.
|NASDAQ 100
|PK1TC4
|Short
|-38,34
|28,84 Tsd.
|NASDAQ 100
|PK1TC3
|Short
|-37,74
|27,28 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|DU7F4D
|992,16 Tsd.
|Shell plc A
|
Classic
|DK1BFC
|227,37 Tsd.
|Arm Holdings plc. [ADR]
|
Classic
|DN0M42
|143,16 Tsd.
|adidas AG
|
Classic
|PK6VLV
|136,99 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PL27QZ
|107,00 Tsd.
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