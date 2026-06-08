Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 08.06.2026

Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,15 % auf 780,25€. Damit gewinnt die Aktie +31,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +140,00 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +208,39 %.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,75 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat +36,77 % 3 Monate +140,00 % 1 Jahr +701,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 08.06.2026, 12:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte rund um Micron. Kernpunkte sind das KGV-Verhältnis (Diskussion um 17 vs. niedrigere Niveaus), Zyklizität des Speichersegments, sowie KI-Nachfrage als Treiber. Zudem wird Bedeutung und Entwicklung der Speicherpreise diskutiert. Technisch aufgeworfen werden Volatilität, Handelsvolumen, Tagesspannen sowie mögliche Bodenbildung oder Rebound-Chancen.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 880,99 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,12 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,60 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.