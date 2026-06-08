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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 08.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +4,15 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 08.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,15 % auf 780,25. Damit gewinnt die Aktie +31,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +140,00 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +208,39 %.

    Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,75 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,29 %
    1 Monat +36,77 %
    3 Monate +140,00 %
    1 Jahr +701,67 %
    Stand: 08.06.2026, 12:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte rund um Micron. Kernpunkte sind das KGV-Verhältnis (Diskussion um 17 vs. niedrigere Niveaus), Zyklizität des Speichersegments, sowie KI-Nachfrage als Treiber. Zudem wird Bedeutung und Entwicklung der Speicherpreise diskutiert. Technisch aufgeworfen werden Volatilität, Handelsvolumen, Tagesspannen sowie mögliche Bodenbildung oder Rebound-Chancen.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 880,99 Mrd.EUR € wert.

    Chipwerte mit erstem Stabilisierungsversuch nach Ausverkauf


    Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf hat sich bei deutschen Chipwerten am Montag nur im frühen Handel fortgesetzt. Die Aktien von Infineon wagten einen Stabilisierungsversuch, nachdem sie um bis zu 16 Prozent von ihrem zuletzt erreichten Hoch …

    Ausverkauf im Chipsektor - Infineon weiter dabei


    Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn …

    Ausverkauf im Chipsektor hält an - Infineon & Co weiter dabei


    Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,12 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,60 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +4,86 %
    -12,76 %
    +36,62 %
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    +1.008,23 %
    +6.623,72 %
    +5.123,67 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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