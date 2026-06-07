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    Carsten Stork

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    CO₂-Zertifikate geben nach: Stabiler Markt trotz kurzfristigem Rücksetzer

    Die EU-CO₂-Zertifikate haben die vergangene Woche schwächer beendet. Auf Wochenbasis verloren die EU Carbon Permits 2,89 % und schlossen bei 76,76 Euro. Damit kam es zwar zu einem spürbaren Rücksetzer, das übergeordnete Marktbild bleibt jedoch …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate geben nach: Stabiler Markt trotz kurzfristigem Rücksetzer
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die EU-CO₂-Zertifikate haben die vergangene Woche schwächer beendet. Auf Wochenbasis verloren die EU Carbon Permits 2,89 % und schlossen bei 76,76 Euro. Damit kam es zwar zu einem spürbaren Rücksetzer, das übergeordnete Marktbild bleibt jedoch weiterhin stabil. Von einem akuten Stresssignal oder regulatorischem Interventionsdruck kann derzeit keine Rede sein.

    Wichtig ist vor allem der Blick auf die regulatorische Lage. Die Article-29a-Schwelle bleibt weiterhin klar außer Reichweite. Für Juni 2026 lag der relevante 6-Monats-Durchschnittspreis bei 75,65 Euro, während die Aktivierungsschwelle für Maßnahmen gegen exzessive Preisbewegungen bei 165,66 Euro lag. Damit signalisiert die EU-Kommission aktuell keine unmittelbare Notwendigkeit, über diesen Mechanismus in den Markt einzugreifen. Das reduziert kurzfristig das Risiko eines politischen Eingriffs deutlich.

    Im Fokus stehen deshalb weniger kurzfristige Preisschocks, sondern weiterhin die strukturellen Themen rund um den EU ETS. Dazu zählen die aktualisierten Benchmarks für die kostenlose Zuteilung 2026 bis 2030, die Fragen der industriellen Allokation und Emissionsintensität betreffen. Zusätzlich arbeitet die EU-Kommission im ersten Halbjahr 2026 an einer breiteren ETS-Bewertung, unter anderem zu Carbon Removals, möglicher Sektorerweiterung, Carbon-Leakage-Risiken und einer möglichen Verknüpfung mit anderen Märkten wie dem UK ETS.
    Auch CBAM bleibt ein wichtiger Preiskanal. Die Berechnung der CBAM-Zertifikate auf Basis der quartalsweisen EU-ETS-Auktionspreise sorgt dafür, dass der EUA-Markt politisch und handelstechnisch weiter an Bedeutung gewinnt.

    Fazit:
    Die CO₂-Zertifikate hatten mit einem Wochenminus von 2,89 % und einem Schlusskurs bei 76,76 Euro eine schwächere Woche. Gleichzeitig bleibt das Marktbild stabil. Die Article-29a-Schwelle liegt weit entfernt, regulatorischer Interventionsdruck ist derzeit nicht erkennbar. Kurzfristig ist der Rücksetzer zu beobachten, strukturell bleiben ETS-Revision, Free-Allocation-Benchmarks und CBAM die zentralen Treiber.

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