Baumwolle erneut unter Druck: Schwache Woche trotz weiterhin starker Fondspositionierung

Der an der ICE US gehandelte Baumwolle-Future hat erneut eine schwache Woche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 2,65 % und schloss bei 77,48 US-Cents je Pfund. Besonders am Freitag kam der Markt noch einmal deutlich unter Druck. Damit konnte Baumwolle die zwischenzeitlichen Stabilisierungsansätze nicht halten und bleibt kurzfristig technisch angeschlagen.







Der Verkaufsdruck passt in das breite Marktbild der vergangenen Woche. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten zog der US-Dollar deutlich an, während viele Rohstoffe unter Druck gerieten. Für Baumwolle ist ein fester Dollar grundsätzlich belastend, weil US-Exporte dadurch am Weltmarkt weniger attraktiv werden. Zusätzlich wirkten schwächere Energiepreise negativ, da Rohöl und Baumwolle über den breiteren Rohstoff- und Faserkomplex häufig miteinander verbunden sind.







Fundamental bleibt das Bild allerdings nicht eindeutig negativ. Die Exportdaten zeigen weiterhin Nachfrage, auch wenn die Dynamik nicht ausreicht, um den Markt kurzfristig gegen den breiten Abverkauf zu stabilisieren. Entscheidend ist derzeit weniger ein einzelner fundamentaler Faktor, sondern der übergeordnete Liquiditäts- und Risikodruck, der viele Agrar- und Soft-Commodity-Märkte gleichzeitig belastet.







Interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von über 85.000 Kontrakten. Diese Positionierung ist zwar etwas kleiner geworden, bleibt aber strukturell ein starkes Signal. Institutionelle Anleger sind damit weiterhin klar auf der Long-Seite positioniert und haben den Baumwolle-Trade trotz der jüngsten Schwäche nicht aufgegeben.







Saisonal besteht kurzfristig noch eine Chance. Bis Mitte Juni kann Baumwolle historisch noch Rückenwind bekommen, bevor anschließend wieder eine schwächere Phase einsetzen kann. Genau dieses Zeitfenster wird jetzt wichtig.







Fazit:



Baumwolle bleibt kurzfristig unter Druck. Das Wochenminus von 2,65 % und der Schlusskurs bei 77,48 US-Cents zeigen eine schwache technische Struktur. Belastend wirken vor allem der starke US-Dollar, schwächere Rohstoffe und der allgemeine Risk-Off-Modus. Gleichzeitig bleiben die COT-Daten mit über 85.000 Managed-Money-Long-Kontrakten konstruktiv. Entscheidend wird nun, ob Baumwolle die saisonale Chance bis Mitte Juni noch nutzen kann oder ob der Verkaufsdruck weiter dominiert.

