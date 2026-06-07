🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBaumwolle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Baumwolle

    Carsten Stork

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle erneut unter Druck: Schwache Woche trotz weiterhin starker Fondspositionierung

    Der an der ICE US gehandelte Baumwolle-Future hat erneut eine schwache Woche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 2,65 % und schloss bei 77,48 US-Cents je Pfund. Besonders am Freitag kam der Markt noch einmal deutlich unter Druck. Damit …

    Carsten Stork - Baumwolle erneut unter Druck: Schwache Woche trotz weiterhin starker Fondspositionierung
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der an der ICE US gehandelte Baumwolle-Future hat erneut eine schwache Woche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 2,65 % und schloss bei 77,48 US-Cents je Pfund. Besonders am Freitag kam der Markt noch einmal deutlich unter Druck. Damit konnte Baumwolle die zwischenzeitlichen Stabilisierungsansätze nicht halten und bleibt kurzfristig technisch angeschlagen.

    Der Verkaufsdruck passt in das breite Marktbild der vergangenen Woche. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten zog der US-Dollar deutlich an, während viele Rohstoffe unter Druck gerieten. Für Baumwolle ist ein fester Dollar grundsätzlich belastend, weil US-Exporte dadurch am Weltmarkt weniger attraktiv werden. Zusätzlich wirkten schwächere Energiepreise negativ, da Rohöl und Baumwolle über den breiteren Rohstoff- und Faserkomplex häufig miteinander verbunden sind.

    Fundamental bleibt das Bild allerdings nicht eindeutig negativ. Die Exportdaten zeigen weiterhin Nachfrage, auch wenn die Dynamik nicht ausreicht, um den Markt kurzfristig gegen den breiten Abverkauf zu stabilisieren. Entscheidend ist derzeit weniger ein einzelner fundamentaler Faktor, sondern der übergeordnete Liquiditäts- und Risikodruck, der viele Agrar- und Soft-Commodity-Märkte gleichzeitig belastet.

    Interessant bleiben die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von über 85.000 Kontrakten. Diese Positionierung ist zwar etwas kleiner geworden, bleibt aber strukturell ein starkes Signal. Institutionelle Anleger sind damit weiterhin klar auf der Long-Seite positioniert und haben den Baumwolle-Trade trotz der jüngsten Schwäche nicht aufgegeben.

    Saisonal besteht kurzfristig noch eine Chance. Bis Mitte Juni kann Baumwolle historisch noch Rückenwind bekommen, bevor anschließend wieder eine schwächere Phase einsetzen kann. Genau dieses Zeitfenster wird jetzt wichtig.

    Fazit:
    Baumwolle bleibt kurzfristig unter Druck. Das Wochenminus von 2,65 % und der Schlusskurs bei 77,48 US-Cents zeigen eine schwache technische Struktur. Belastend wirken vor allem der starke US-Dollar, schwächere Rohstoffe und der allgemeine Risk-Off-Modus. Gleichzeitig bleiben die COT-Daten mit über 85.000 Managed-Money-Long-Kontrakten konstruktiv. Entscheidend wird nun, ob Baumwolle die saisonale Chance bis Mitte Juni noch nutzen kann oder ob der Verkaufsdruck weiter dominiert.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Baumwolle erneut unter Druck: Schwache Woche trotz weiterhin starker Fondspositionierung Der an der ICE US gehandelte Baumwolle-Future hat erneut eine schwache Woche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 2,65 % und schloss bei 77,48 US-Cents je Pfund. Besonders am Freitag kam der Markt noch einmal deutlich unter Druck. Damit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     