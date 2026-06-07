🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Future bricht ein: 60.000-Dollar-Marke wird zum entscheidenden Test

    Der an der CME gehandelte Bitcoin-Future hat eine sehr schwache Handelswoche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 16,20 % und schloss am Freitag bei 61.845 US-Dollar. Zwischenzeitlich fiel Bitcoin sogar unter die wichtige Marke von …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future bricht ein: 60.000-Dollar-Marke wird zum entscheidenden Test
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der an der CME gehandelte Bitcoin-Future hat eine sehr schwache Handelswoche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 16,20 % und schloss am Freitag bei 61.845 US-Dollar. Zwischenzeitlich fiel Bitcoin sogar unter die wichtige Marke von 60.000 US-Dollar. Damit hat sich der Verkaufsdruck im Kryptomarkt deutlich verschärft und eine zentrale Unterstützungszone erreicht.

    Der Abverkauf kam nicht isoliert aus dem Kryptomarkt. Die starken US-Arbeitsmarktdaten haben die Zinserwartungen in den USA deutlich nach oben verschoben. Der Markt rechnet inzwischen wieder stärker damit, dass die Fed die Zinsen nicht senken kann, sondern im weiteren Jahresverlauf sogar anheben könnte. Für Risikoanlagen ist das ein schwieriges Umfeld. Bitcoin wurde in dieser Phase nicht als unabhängiger Wertspeicher gehandelt, sondern als hochliquider Risiko-Asset, der bei breitem Liquiditätsdruck verkauft wird.

    Zusätzlich belasteten Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und Long-Liquidationen. Wenn wichtige technische Marken fallen, werden gehebelte Positionen automatisch aus dem Markt gedrückt. Genau diese Dynamik hat den Abverkauf zusätzlich verstärkt. Der Bereich um 60.000 US-Dollar ist deshalb jetzt entscheidend. Hält diese Zone, könnte sich kurzfristig eine Stabilisierung ausbilden. Wird sie nachhaltig unterschritten, droht eine Ausweitung der Korrektur.

    Interessant bleiben dagegen die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Position weiter ausgebaut und hält aktuell knapp über 2.400 Kontrakte netto long. Das ist kein extremes Niveau, zeigt aber, dass institutionelle Anleger den Bitcoin-Future trotz der jüngsten Schwäche nicht vollständig aufgegeben haben.

    Saisonal könnte sich das Bild ab Mitte Juni verbessern. Bis dahin bleibt Bitcoin jedoch technisch angeschlagen und stark abhängig vom allgemeinen Risikoappetit.

    Fazit:
    Der Bitcoin-Future hatte mit einem Wochenminus von 16,20 % eine sehr schwache Woche. Der Schlusskurs bei 61.845 US-Dollar und der zeitweise Bruch unter 60.000 US-Dollar zeigen klaren Stress im Markt. Kurzfristig bleibt die 60.000-Dollar-Zone entscheidend. Die COT-Daten sind leicht konstruktiv, und saisonal könnte ab Mitte Juni ein besseres Zeitfenster beginnen. Vorher muss der Markt aber erst zeigen, dass die Liquidationsphase nachlässt und Käufer wieder Kontrolle übernehmen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bitcoin-Future bricht ein: 60.000-Dollar-Marke wird zum entscheidenden Test Der an der CME gehandelte Bitcoin-Future hat eine sehr schwache Handelswoche hinter sich. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt 16,20 % und schloss am Freitag bei 61.845 US-Dollar. Zwischenzeitlich fiel Bitcoin sogar unter die wichtige Marke von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     