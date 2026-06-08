Neue Studiendaten
Rekordjagd geht weiter: Eli Lilly liefert neue Hoffnungsträger
Neue Studiendaten zu Retatrutid treiben die Eli-Lilly-Aktie auf neue Höhen. Das Mittel sorgt nicht nur für deutlichen Gewichtsverlust.
- Retatrutid zeigte 70 Pfund Verlust in 80 Wochen
- Eli Lilly Aktie stieg vorbörslich rund drei Prozent
- Ein Drittel erreichte gesundes Körpergewicht
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Die Aktie von Eli Lilly hat ihre Rekordrallye fortgesetzt, wie das WSJ berichtet. Im vorbörslichen Handel legte das Papier knapp 3 Prozent zu (Stand 13:15 Uhr MESZ). Auslöser waren neue Daten zu dem experimentellen Adipositas-Medikament Retatrutid, die auf einer Konferenz der American Diabetes Association in New Orleans vorgestellt wurden.
Neue Studiendaten überzeugen Anleger
Der Pharmakonzern aus dem US-Bundesstaat Indiana meldete positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Retatrutid. Das Medikament zielt auf mehrere Hormone ab, die bei Übergewicht und Fettleibigkeit eine Rolle spielen.
Laut Eli Lilly verloren Teilnehmer, die die höchste getestete Dosis von 12 Milligramm erhielten, innerhalb von 80 Wochen durchschnittlich rund 70 Pfund Körpergewicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Präparat zu den wirksamsten Medikamenten gegen Adipositas gehören könnte.
Deutliche Verbesserungen bei Begleiterkrankungen
Neben dem Gewichtsverlust zeigte die Studie weitere positive Effekte. Nach Angaben des Unternehmens linderte Retatrutid Beschwerden, die häufig mit Adipositas verbunden sind. Dazu zählen Knieschmerzen, Schlafapnoe und Typ-2-Diabetes.
Ein Drittel der Teilnehmer unter der 12-Milligramm-Dosierung erreichte laut Eli Lilly ein gesundes Körpergewichts-Niveau. Zwei Drittel fielen unter die Schwelle, die medizinisch als Fettleibigkeit eingestuft wird.
Aktie setzt Rekordlauf fort
Die Börse honorierte die Studiendaten umgehend. Die Aktie stieg vorbörslich auf 1.161,98 US-Dollar und baute damit ihr erst am Freitag erreichtes Rekordhoch weiter aus (Stand 13:15 Uhr MESZ).
Seit der Vorlage der Quartalszahlen am 30. April hat die Aktie mehr als 30 Prozent an Wert gewonnen. Die neuen Studiendaten stärken die Erwartungen, dass Eli Lilly seine führende Position im boomenden Markt für Adipositas-Therapien weiter ausbauen kann.
In der wO Börsenlounge hat Aktien-Experte Markus Weingran heute einen Blick auf die Pharma-Branche geworfen und 5 Aktien vorgestellt, die sich neben Eli Lilly anbieten. Schauen Sie doch mal rein in die aktuelle Sendung.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 992EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.