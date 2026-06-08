Rekordjagd geht weiter: Eli Lilly liefert neue Hoffnungsträger

Die Aktie von Eli Lilly hat ihre Rekordrallye fortgesetzt, wie das WSJ berichtet. Im vorbörslichen Handel legte das Papier knapp 3 Prozent zu (Stand 13:15 Uhr MESZ). Auslöser waren neue Daten zu dem experimentellen Adipositas-Medikament Retatrutid, die auf einer Konferenz der American Diabetes Association in New Orleans vorgestellt wurden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Neue Studiendaten überzeugen Anleger

Der Pharmakonzern aus dem US-Bundesstaat Indiana meldete positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Retatrutid. Das Medikament zielt auf mehrere Hormone ab, die bei Übergewicht und Fettleibigkeit eine Rolle spielen.

Laut Eli Lilly verloren Teilnehmer, die die höchste getestete Dosis von 12 Milligramm erhielten, innerhalb von 80 Wochen durchschnittlich rund 70 Pfund Körpergewicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Präparat zu den wirksamsten Medikamenten gegen Adipositas gehören könnte.

Deutliche Verbesserungen bei Begleiterkrankungen

Neben dem Gewichtsverlust zeigte die Studie weitere positive Effekte. Nach Angaben des Unternehmens linderte Retatrutid Beschwerden, die häufig mit Adipositas verbunden sind. Dazu zählen Knieschmerzen, Schlafapnoe und Typ-2-Diabetes.

Ein Drittel der Teilnehmer unter der 12-Milligramm-Dosierung erreichte laut Eli Lilly ein gesundes Körpergewichts-Niveau. Zwei Drittel fielen unter die Schwelle, die medizinisch als Fettleibigkeit eingestuft wird.

Aktie setzt Rekordlauf fort

Die Börse honorierte die Studiendaten umgehend. Die Aktie stieg vorbörslich auf 1.161,98 US-Dollar und baute damit ihr erst am Freitag erreichtes Rekordhoch weiter aus (Stand 13:15 Uhr MESZ).

Seit der Vorlage der Quartalszahlen am 30. April hat die Aktie mehr als 30 Prozent an Wert gewonnen. Die neuen Studiendaten stärken die Erwartungen, dass Eli Lilly seine führende Position im boomenden Markt für Adipositas-Therapien weiter ausbauen kann.

In der wO Börsenlounge hat Aktien-Experte Markus Weingran heute einen Blick auf die Pharma-Branche geworfen und 5 Aktien vorgestellt, die sich neben Eli Lilly anbieten. Schauen Sie doch mal rein in die aktuelle Sendung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 992EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1054,62 $ , was einem Rückgang von -6,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!