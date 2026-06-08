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    IG Metall ruft Tausende Stahl-Beschäftigte zu Protesten auf

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall ruft zu Großkundgebung mit Grünen und Linken
    • Tausende Beschäftigte demonstrieren bundesweit in Berlin
    • Stahlbranche unter Druck durch Energie, Importe, Umbau
    IG Metall ruft Tausende Stahl-Beschäftigte zu Protesten auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Krise der deutschen Stahlindustrie ruft die IG Metall zu einer Großkundgebung mit den Spitzen der Grünen und Linken in Berlin auf. An diesem Freitag (12. Juni) sollen Beschäftigte aus dem gesamten Bundesgebiet für die Belange der Stahlbranche demonstrieren und vom Brandenburger Tor zum Bundeswirtschaftsministerium ziehen, wie die IG Metall in Frankfurt mitteilte. Es würden Tausende Teilnehmer erwartet.

    "Die Politik hat in den vergangenen Monaten - auf unseren Druck hin - einiges für die Stahlindustrie getan", sagte Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall. "Sie darf jetzt nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Sie muss ihre Versprechen erfüllen."

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    Neben Kerner sollen an der Kundgebung die Parteichefs von Grünen und Linken, Felix Banaszak und Ines Schwerdtner, teilnehmen. Sprechen sollen auch Betriebsratsvorsitzende und Arbeitsdirektoren aus der Stahlbranche.

    Stahlbranche von vielen Seiten unter Druck

    Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, insbesondere der Autoindustrie. Dazu kommen hohe Energiepreise, Billigimporte vor allem aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe US-Zölle auf Stahlimporte machen der Branche zu schaffen.

    Im vergangenen Jahr war die Produktion der deutschen Stahlindustrie auf 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl gefallen - der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2009. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe hat eine harte Sanierung beschlossen und will rund 11.000 Stellen streichen oder auslagern.

    Die Bundesregierung hatte bereits im November zu einem Stahlgipfel im Kanzleramt eingeladen. Sie hat einen Industriestrompreis auf den Weg gebracht, um energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie zu entlasten. Hilfe kommt auch aus Brüssel: Die EU hat sich im April darauf geeinigt, die zollfreie Einfuhrmenge in die Europäische Union fast zu halbieren. Weitere Importe sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden./hoe/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 62,30 auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/+22,81 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im Forum diskutiert man vor allem die mögliche Wertfreisetzung durch eine Abspaltung (Material Services), die Sanierung der Stahlsparte als Kurstreiber, Skepsis gegenüber Sonderausschüttungen, Auswirkungen des Kone-Deals für Aktionäre sowie kurzfristige Kursbewegungen um 12 €; Stimmung teils optimistisch, teils enttäuscht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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