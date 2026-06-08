Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt auf diese Tech-Aktie setzen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Uber

Der empfindliche Abverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten hat viele Anlegerinnen und Anleger am vergangenen Freitag auf dem falschen Fuß erwischt. Die in den Wochen zuvor hochdynamische Rallye insbesondere bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten hat Investoren mit Blick auf das Put-Call-Verhältnis am Optionsmarkt, das auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen war, zu immer riskanteren Wetten veranlasst. Die entluden sich nach einem überraschend starken Arbeitsmarktbericht mit gleichzeitig jedoch enttäuschendem Produktivitätswachstum in zum Teil zweistelligen Kursverlusten.

Besonders stark betroffen war einerseits Werte, deren Aktien zuletzt besonders stark gelaufen sind, die dadurch andererseits aber auch deutlich über das Bewertungsniveau der vergangenen Jahren hinaus gestiegen sind. Umgekehrt fielen die Verluste bei Werten mit moderaten Bewertungsniveaus deutlich geringer aus, während defensive Basiswerte und Value-Aktien sogar gegen den Gesamtmarkttrend zulegen konnten. Beispielhaft hierfür steht der Dividendenkönig und Dow-Jones-Wert Procter & Gamble mit einem Plus von 4 Prozent.

Das zeigt, dass Unternehmensbewertungen auch im zuletzt heiß gelaufenen Bullenmarkt nicht gänzlich ihre Bedeutung verloren haben und im Gegenteil nun sogar eine wieder gewichtigere Rolle spielen könnten – zumindest sofern Anlegerinnen und Anleger den Warnschuss aus der vergangenen Woche gehört haben. Das mahnt jetzt eine höhere Selektivität bei der Aktienauswahl an. Ein gegenwärtig ausgesprochen ausgewogenes Verhältnis aus Wachstumspotenzial zum einen und einer äußerst fairen Unternehmensbewertung zum anderen erhalten Investoren nach einer längeren Kursflaute aktuell beim Plattformanbieter für Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen Uber.

Uber Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Seit dem Bärenmarkttief im Sommer 2022 geht es für die Uber-Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend nach oben.

Seit dem Bärenmarkttief im Sommer 2022 geht es für die Uber-Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend nach oben. Rounding Top: Im vergangenen Jahr kam es nach neuen Allzeithochs zu einer Top-Bildung mit anschließender Korrekturbewegung.

Im vergangenen Jahr kam es nach neuen Allzeithochs zu einer Top-Bildung mit anschließender Korrekturbewegung. Bodenbildung: Trotz anhaltenden Gegenwinds und Verkaufssignalen gelang der Aktie im Bereich von 70 US-Dollar die Bildung eines Bodens.

Trotz anhaltenden Gegenwinds und Verkaufssignalen gelang der Aktie im Bereich von 70 US-Dollar die Bildung eines Bodens. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen erste Entspannungssignale vor, die jetzt neue Aufwärtsimpulse liefern könnten.

Uber-Aktie bald wieder ein Selbstläufer?

Uber vermittelt Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen und verbindet so die Anbieter entsprechender Dienstleistungen mit ihren Kundinnen und Kunden. Auf den Plattformen des Unternehmens werden inzwischen täglich Hunderttausende Personenfahrten, Essens- und Produktlieferungen sowie Mietfahrzeuge vermittelt. Hierfür erhält Uber eine Provision, die Plattform profitiert also von Skaleneffekten und erwirtschaftet so nach einer längeren Anlaufphase, was die Profitabilität betrifft, inzwischen margenstarke und hohe Gewinne. Das erklärt den langfristigen Aufwärtstrend der Aktie.

Einige Beobachterinnen und Beobachter sehen das Geschäftsmodell durch die wachsende Anzahl an Robotaxis und autonomer Liefersysteme wie Drohnen und Roboter bedroht, was im vergangenen Jahr zu erheblichen Gewinnmitnahmen geführt hat. Doch Uber kontert diese Sorgen damit, selbst verstärkt autonom durchgeführte Fahrten zu vermitteln und hat hierzu bereits Partnerschaften mit Anbietern wie Waymo und Baidu (Apollo) geschlossen und eigene Robotaxis erworben.

Gleichzeitig bietet Uber angesichts der vielen Millionen bereits absolvierten Fahrten einen gewaltigen Datenschatz, der einerseits selbst genutzt und andererseits auch gegen finanzielle Zuwendungen weitergegeben werden könnte, sollte das in Zukunft nötig sein. Uber dürfte damit auch weiterhin im Mittelpunkt der Mobilitätswende stehen.

Technische Gegenbewegung zunehmend wahrscheinlich

Technisch befindet sich die Aktie in einem Bodenbildungsprozess, nachdem sie gegenüber ihren Allzeithochs rund ein Drittel an Wert verloren hat. Im Bereich von 70 US-Dollar ist Uber in den zurückliegenden Wochen trotz des anhaltenden Verkaufsdrucks bei Software- und Clouddienstleistungsaktien auf anhaltendes Kaufinteresse gestoßen, wodurch zumindest zeitweise die 50-Tage-Linie zurückerobert und ein Angriffsversuch auf den Widerstand bei 80 US-Dollar gewagt werden konnte.

Erfolgreich waren diese Bemühungen bislang noch nicht, doch die Chancen auf künftig erfolgreiche Ausbruchsversuche steigen, denn sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen inzwischen bullishe Divergenzen vor. Hatten im vergangenen Jahr noch bearishe Divergenzen zur Top-Bildung der Aktie beigetragen, liegt jetzt eine umgekehrte Signallage mit gegen den Trend der Aktie steigende Indikatoren vor, womit sich eine potenzielle Trendwende abzeichnet.

Viel Aufbauarbeit ist zwar noch im MACD zu leisten, der noch deutlich unter der Nulllinie notiert und damit einen intakten Abwärtstrend der Aktie anzeigt. Doch nach längeren Phasen genügt häufig der bereits erfolgte Sprung über die Signallinie, um eine Gegenbewegung einzuleiten – das war auch nach dem Bärenmarkttief 2022 so.

Sollte es für die Aktie noch einmal eine Etage tiefer gehen, dürfte sie relativ weich fallen entweder auf der Aufwärtstrendlinie oder auf der Unterstützung bei 60 US-Dollar. Zur Oberseite liefert ein Sprung über die 50-Tage-Linie ein erstes prozyklisches Kaufsignal, das durch weitere ergänzt werden könnte, wenn Uber über 80 US-Dollar und anschließend die 200-Tage-Linie bei rund 84 US-Dollar klettert.

Starke Bilanz, hohe Cashflows und moderate Bewertungsvielfache

Aus fundamentaler Perspektive hat die Aktie vom Abwärtstrend der vergangenen Monate profitiert, denn die Unternehmensbewertung ist inzwischen deutlich unter ihr 5-Jahres-Mittel gerutscht. Für das Geschäftsjahr 2026 ist Uber mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,0 bewertet, für 2027 liegt das erwartete Gewinnvielfache bei 15,9. Das liegt um die Hälfte niedriger als der 5-Jahres-Durchschnitt von 32,4.

Gleichzeitig ist das Gewinnwachstum äußerst günstig, denn das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) liegt mit 0,76 deutlich unter dem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als attraktiv gilt. Gegenüber der Branche handelt Uber hier mit einem Abschlag von 54,5 Prozent.

Eine weitere Stärke des Unternehmens ist die Fähigkeit, seinen Anlegerinnen und Anlegern hohe Mittelzuflüsse zu generieren. Die Cashflow-Rendite liegt bei etwa 8 Prozent. In den zurückliegenden 12 Monaten wurden freie Mittel in Höhe von rund 6,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet – dadurch ist Uber trotz aggressiver Aktienrückkäufe fast schuldenfrei. Die Nettoverbindlichkeiten liegen bei gegenwärtig 2,46 Milliarden US-Dollar. Eine vollständige Übernahme von Delivery Hero, wo das Unternehmen zuletzt eine signifikante Beteiligung erworben hat, wäre für Uber also ohne Probleme möglich und könnte zu signifikanten Synergieeffekten von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar führen, wie die Citigroup in einer jüngsten Studie errechnet hat.

Große Zuversicht an der Wall Street

Gegenüber der Uber-Aktie und den Zukunftsaussichten des Unternehmens sind Analystinnen und Analysten außergewöhnlich bullish. Bei insgesamt 52 Empfehlungen kommt das Papier 36 Mal auf „Kaufen“ und weitere 9 Mal auf „Übergewichten“. Neutral bewertet ist die Aktie 5 Mal, während nur eine einzige Studie das Papier mit „Verkaufen“ einstuft. Das ergibt insgesamt eine Empfehlung zum Kauf der Aktie.

Dabei wird ihr gleichzeitig ein großes Kurspotenzial zugetraut. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 104,43 US-Dollar geschätzt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag eine Upside von 47,7 Prozent impliziert. Selbst die Verkaufsempfehlung sieht angesichts eines Kursziels von 70,00 US-Dollar kaum noch Abwärtspotenzial, während die gegenwärtig zuversichtlichste Einschätzung der Aktie mit einem Ziel von 150 US-Dollar mehr als eine Verdopplung und damit gleichzeitig auch einen Ausbruch auf neue Allzeithochs zutraut.

Uber auf einen Blick

ISIN: US90353T1007

US90353T1007 Börsenwert: 143,9 Milliarden US-Dollar

143,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 24,0

24,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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