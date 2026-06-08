CEOTRONICS Aktienkurs sinkt weiter - 08.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,71 % verliert die CEOTRONICS Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der CEOTRONICS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,0100€, mit einem Minus von -8,71 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Ceotronics entwickelt und produziert professionelle Kommunikationssysteme (Headsets, Funklösungen) für sicherheitskritische Bereiche wie Polizei, Militär, Industrie. Fokus auf robuste, zertifizierte Speziallösungen. Markt: Nische Professionelle Kommunikation/Schutzsysteme. Wettbewerber: z.B. 3M Peltor, Motorola Solutions, Savox. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systeme, Integration in Schutzhelme/PSA.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei CEOTRONICS abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,61 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die CEOTRONICS Aktie damit um -13,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CEOTRONICS einen Rückgang von -30,16 %.

CEOTRONICS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,70 % 1 Monat -24,54 % 3 Monate -29,61 % 1 Jahr -32,51 %

Informationen zur CEOTRONICS Aktie

Stand: 08.06.2026, 12:25 Uhr

Es gibt 7 Mio. CEOTRONICS Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,86 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Genmab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %.

CEOTRONICS Aktie jetzt kaufen?

Ob die CEOTRONICS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CEOTRONICS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.