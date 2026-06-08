BP Aktie steigt - 08.06.2026

Die BP Aktie konnte bisher um +2,84 % auf 6,3830€ zulegen. Das sind +0,1760 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,3830€, mit einem Plus von +2,84 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +10,40 % bei BP.

Allein seit letzter Woche ist die BP Aktie damit um +6,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BP auf +30,26 %.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate +10,40 % 1 Jahr +49,29 %

Informationen zur BP Aktie

Stand: 08.06.2026, 12:27 Uhr

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,73 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,50 %. ENI notiert im Plus, mit +2,04 %. Shell notiert im Plus, mit +1,66 %. TotalEnergies legt um +1,61 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +1,21 %.

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.