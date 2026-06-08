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Secunet Security Networks Aktie heute im Minus (203,50€) - 08.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Secunet Security Networks Aktie bisher Verluste von -1,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.
Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.
Secunet Security Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026
Mit einer Performance von -1,93 % musste die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute bei der Secunet Security Networks Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Secunet Security Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,38 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +0,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +13,27 %.
Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,96 %
|1 Monat
|+7,58 %
|3 Monate
|+6,38 %
|1 Jahr
|-6,46 %
Informationen zur Secunet Security Networks Aktie
Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.
Reddit, Coreweave, Paragon, OHB & Secunet Security Networks liefern neue Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %. Thales notiert im Plus, mit +2,05 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,51 %. Palo Alto Networks legt um +0,15 % zu
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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.