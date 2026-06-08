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    Iran

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    Angriffe schüren Misstrauen in Verhandlungen mit USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran bezweifelt israelische Angriffe ohne USA
    • Israel fliegt Luftangriffe nach iranischem Beschuss
    • US und Iran hatten vor neuen Angriffen Kontakte
    Iran - Angriffe schüren Misstrauen in Verhandlungen mit USA
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Führung bezweifelt, dass Israel seine Gegenangriffe nicht mit den USA abstimmt. Niemand glaube, dass Israel solche Angriffe ohne Koordination mit den Vereinigten Staaten durchführen könne, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai zu Reportern. Das schüre das Misstrauen in den Verhandlungen mit den USA.

    Israel fliegt seit der Nacht Luftangriffe auf Ziele im Iran, nachdem dieser das Land am Sonntagabend mit Raketen beschossen hatte. Es waren die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten einer zwischen dem Iran und den USA ausgehandelten Waffenruhe im April.

    US-Präsident Donald Trump hofft auf ein Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges, den Israel und die USA Ende Februar begonnen hatten. Bis zu den neuen Angriffen seien Nachrichten zwischen Washington und Teheran ausgetauscht worden, sagte Baghai weiter. Ob weiterhin Kontakte bestehen, bestätigte er nicht.

    Trotz der Waffenruhe und der Kontakte zwischen den Ländern hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffe zwischen iranischen Streitkräften und den USA gegeben./mar/DP/jha




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