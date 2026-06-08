Monte dei Paschi springen hoch - Bieterkampf bahnt sich an

Die Aktien der Banca Monte dei Paschi sprangen daraufhin zu Wochenbeginn um 11,5 Prozent nach oben. Banco BPM legten 1,3 Prozent zu, während Intesa Sanpaolo 2,9 Prozent einbüßten.

MAILAND (dpa-AFX) - Ein Übernahmekampf im italienischen Bankensektor hat die Aktien der beteiligten Institute am Montag spürbar bewegt. Die einstige Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena wird sowohl von der Turiner Großbank Intesa Sanpaolo als auch der deutlich kleineren Banco BPM umworben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Intesa Sanpaolo möchte die Banca Monte dei Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen, die Banco BPM strebt dagegen eine Fusion mit der Konkurrentin an.

"Die Umgestaltung der italienischen Finanzlandschaft nimmt nun spürbar Fahrt auf", kommentierte Filippo Alloatti vom Vermögensverwalter Federated Hermes. Analyst Antonio Reale von der Bank of America hält die bei der möglichen BPM-Fusion angepeilten Synergien für realistisch. Intesa biete wiederum einen deutlichen Aufschlag auf den jüngsten Aktienkurs./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie Die Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 5,525 auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,11 %. Die Marktkapitalisierung von Banca Monte dei Paschi di Siena bezifferte sich zuletzt auf 30,57 Mrd.. Banca Monte dei Paschi di Siena zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,1800 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR.



