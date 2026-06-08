DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1370 auf 1250 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der mögliche künftige Premierminister Andy Burnham fordere mehr staatliche Kontrolle über heimische Wasser- und Energieversorger, und sorge damit für einige Verunsicherung in der Branche, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die britische Politik habe den Sektor bisher sehr gut walten lassen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 14,08EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,5

Kursziel alt: 13,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

