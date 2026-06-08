RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 5,519EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
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