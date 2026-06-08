RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 5,519EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,00 € , was eine Steigerung von +25,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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