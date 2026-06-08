GOLDMAN SACHS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 56,44EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Georgina Fraser
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Georgina Fraser
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte