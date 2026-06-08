Super Micro Computer - Aktie zieht deutlich an - 08.06.2026

Die Super Micro Computer Aktie konnte bisher um +5,12 % auf 37,99€ zulegen. Das sind +1,85 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Super Micro Computer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +33,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -8,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Anstieg von +42,45 %.

Während Super Micro Computer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört Super Micro Computer heute zu den auffälligeren Werten.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,90 % 1 Monat +25,62 % 3 Monate +33,63 % 1 Jahr -1,72 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 08.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,08 Mrd.EUR € wert.

Viele Anleger schrecken zurück, wenn eine Aktie auf Rekordhoch steht. Bei Caterpillar könnte das ein Fehler sein: Volle Auftragsbücher, Rechenzentren, Stromhunger und eigene KI-Maschinen - so sehen KI-KI-Gewinner aus!

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.