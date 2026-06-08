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    Iranische Nachrichtenagentur

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    Flugabwehr im Zentraliran aktiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugabwehr im Zentraliran gegen feindliche Ziele
    • Abgewehrte Ziele in der Provinz Jasd gemeldet
    • Raketenstützpunkte in Gebirgen der Wüstenregion
    Iranische Nachrichtenagentur - Flugabwehr im Zentraliran aktiv
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der jüngsten Eskalation mit Israel ist im Zentraliran einem Bericht zufolge die Flugabwehr im Einsatz. Feindliche Ziele werden in der Provinz Jasd abgewehrt, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. In den Bergen der Wüstenregion befinden sich mehrere Raketenstützpunkte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt./arb/DP/stw



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