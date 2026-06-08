Iranische Nachrichtenagentur
Flugabwehr im Zentraliran aktiv
Für Sie zusammengefasst
- Flugabwehr im Zentraliran gegen feindliche Ziele
- Abgewehrte Ziele in der Provinz Jasd gemeldet
- Raketenstützpunkte in Gebirgen der Wüstenregion
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der jüngsten Eskalation mit Israel ist im Zentraliran einem Bericht zufolge die Flugabwehr im Einsatz. Feindliche Ziele werden in der Provinz Jasd abgewehrt, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. In den Bergen der Wüstenregion befinden sich mehrere Raketenstützpunkte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt./arb/DP/stw
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