UBS stuft Inditex auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier seien der größte Modehändler der Welt, aber mit lediglich zwei Prozent Marktanteil weit weg von saturiert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag. Inditex hänge die Branche strukturell ab. Die Marke Zara sei seit Langem die klare Wachstumsmaschine, sie habe aber immer noch weiße Flecken. Das weitere Markenportfolio sei auf eine andere Klientel ausgerichtet und sei klar unterrepräsentiert - sogar in starken Zara-Märkten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 19:13 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 54,64EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 60
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