Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 67,14 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,03 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,10 %
|1 Monat
|-15,70 %
|3 Monate
|-20,89 %
|1 Jahr
|+85,71 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,04607USD. Heute, bei 67,14USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.393,95USD geworden – ein Plus von +139,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuell überwiegend bearish bis vorsichtig pessimistisch: massiver Lageraufbau in China, Rückstau in westlichen Lagern, fallendes Shanghai-Premium und Solar-Überkapazitäten belasten die Nachfrage. Chartseitig drohen weitere Abgaben; 69,50 USD wurden unterschritten, die 200-Tage-Linie wurde berührt. Erste Bodenbildung vermutlich erst 2029; kurzfristig sind 50 USD oder darunter möglich. Die 14-Tage-Entwicklung blieb abwärts.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|340,85EUR
|-0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,00EUR
|-0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|242,54EUR
|-0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|345,98EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|91,41EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|544,85EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|357,76EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,43EUR
|-0,50 %
|Long
|1
|0,00
|119,99EUR
|-0,55 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,689EUR
|-0,87 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.