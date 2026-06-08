Bärenattacke Silber fällt auf 67,14 USD

-1,03 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -15,70 % 3 Monate -20,89 % 1 Jahr +85,71 %

Silber bricht kräftig ein:auf 67,14. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,04607USD. Heute, bei 67,14USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.393,95USD geworden – ein Plus von +139,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuell überwiegend bearish bis vorsichtig pessimistisch: massiver Lageraufbau in China, Rückstau in westlichen Lagern, fallendes Shanghai-Premium und Solar-Überkapazitäten belasten die Nachfrage. Chartseitig drohen weitere Abgaben; 69,50 USD wurden unterschritten, die 200-Tage-Linie wurde berührt. Erste Bodenbildung vermutlich erst 2029; kurzfristig sind 50 USD oder darunter möglich. Die 14-Tage-Entwicklung blieb abwärts.