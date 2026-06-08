ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet Analyseergebnisse von bis zu 44,2 % Antimon von Schürfgrabungen in der South Zone bei Bald Hill

Vancouver, Kanada – 8. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse von Gesteinsproben erhalten hat, die im Rahmen des Schürfgrabungsprogramms in der South Zone bei Bald Hill entnommen wurden. Diese Proben stammen von Schürfgräben, die im Winter über eine Distanz von über 200 m entlang der Zone ausgehoben wurden.

Höhepunkte

- Die Analyseergebnisse der Gesteinsproben aus der South Zone bei Bald Hill sind nun eingetroffen.

- Die Werte von 38 Proben, die im Rahmen des Schürfgrabungsprogramms über eine Distanz von 200 m entnommen wurden, weisen durchschnittlich 19,5 % Antimon (Sb) mit Spitzenwerten von bis zu 44,2 % Sb auf.

- Die South Zone befindet sich etwa 900 m südlich der Main Zone.

- Die Zone verläuft in Nordwest-Südost-Richtung, ähnlich wie die Main Zone.

- Die South Zone scheint parallel, jedoch versetzt zur Main Zone zu verlaufen.

- In diesem Gebiet werden im Rahmen des laufenden „Regionalen Explorationsprogramms“, das in diesem Frühjahr durchgeführt wird, Bohrungen stattfinden.

- Diese Ergebnisse beschreiben ein neues Gebiet mit Potenzial für eine Antimonmineralisierung, das von der Main Zone getrennt ist.

- Die South Zone ist eine der „neuen Zonen“, die mittels jüngster Untersuchungen im Konzessionsgebiet definiert wurden.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um „Stichproben“ aus den freigelegten Erzgängen in den Schürfgräben handelt, die möglicherweise nicht repräsentativ für den endgültigen Mineralisierungsgrad in der South Zone sind.

Die South Zone ist eine der „neuen Zonen“ mit stibnithaltiger Antimonmineralisierung, die kürzlich von ATMY identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 26. März 2026). Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Proben wurden aus einer Reihe von Schürfgräben entnommen, die im vergangenen Winter quer über die South Zone auf einer Distanz von etwa 200 m angelegt wurden. Die freigelegte Mineralisierung besteht Beschreibungen zufolge aus Stibnit in Zusammenhang mit brekziösen Sedimenten.

Tabelle 1: Analyseergebnisse von Gesteinsproben aus der South Zone bei Bald Hill

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um „Stichproben“ aus den freigelegten Erzgängen in den Schürfgräben handelt, die möglicherweise nicht repräsentativ für den endgültigen Mineralisierungsgrad in der South Zone sind.

Proben aus der South Zone Probennummer Northing Easting Sb % Au ppb As % 1734787 5060622 733266 20,70 6 < 0,01 1734788 5060627 733267 37,70 11 0,02 1734789 5060628 733266 27,20 7 0,02 1734790 5060621 733271 9,02 5 0,01 1734791 5060623 733270 21,50 < 5 < 0,01 1734792 5060621 733274 7,06 15 0,03 1734793 5060621 733271 16,50 7 < 0,01 1734794 5060621 733273 17,20 6 < 0,01 1734795 5060622 733268 14,70 8 < 0,01 1734796 5060628 733267 17,40 5 0,03 1734797 5060619 733273 34,10 9 < 0,01 1734798 5060561 733314 6,23 12 0,05 1734799 5060559 733313 27,80 17 0,03 1734800 5060557 733310 7,62 9 0,01 2303951 5060557 733309 22,20 21 0,01 2303952 5060556 733308 9,42 17 0,06 2303953 5060556 733308 16,80 14 < 0,01 2303954 5060555 733307 17,40 16 < 0,01 2303955 5060571 733304 2,08 14 < 0,01 2303956 5060572 733307 34,50 20 < 0,01 2303957 5060573 733309 35,00 10 < 0,01 2303958 5060576 733312 3,18 < 5 0,04 2303959 5060577 733316 8,22 6 < 0,01 2303960 5060582 733307 20,40 8 0,04 2303961 5060581 733306 27,50 < 5 0,02 2303962 5060580 733305 23,50 13 0,04 2303963 5060580 733305 13,20 < 5 < 0,01 2303964 5060579 733304 29,70 13 0,04 2303965 5060579 733304 10,10 < 5 0,01 2303966 5060582 733304 29,60 8 0,02 2303967 5060601 733293 7,75 < 5 0,02 2303968 5060601 733293 27,40 < 5 < 0,01 2303969 5060601 733293 19,40 < 5 < 0,01 2303970 5060601 733293 13,90 < 5 < 0,01 2303971 5060584 733308 44,20 9 0,02 2303972 5060584 733308 16,00 24 0,1 2303973 5060584 733308 22,60 15 0,04 2303974 5060691 733227 0,02 < 5 0,0157

Abbildung 1: Standorte der Schürfgräben in der South Zone. Beachten Sie die Standorte der früheren Schürfgräben (2024) in Gelb und der früheren Bohrungen (2024). Die Umrisse der Winter-Schürfgräben von ATMY sind in Orange dargestellt.

Abbildung 2: Standorte der Proben in der Bald Hill South Zone. Beachten Sie, dass die Standorte der Marcus und Central Zone enthalten sind. Die Analyseergebnisse für die Zonen Marcus und Central sind noch ausstehend.

James Atkinson, P.Geo, CEO von Antimony Resources, sagte: „Die Analyseergebnisse des Winter-Schürfgrabungsprogramms 2026 in der South Zone haben äußerst hochgradige Ergebnisse geliefert. Diese Proben weisen auf das erweiterte Potenzial hin, das die neuen Zonen der Mineralisierung bieten, die vom Feldpersonal bei Bald Hill identifiziert wurden. Dem Feldpersonal gebührt Anerkennung dafür, dass es diese Ergebnisse während des Winters erzielt hat.

Wir stellen fest, dass diese Antimon-Analysewerte den zuvor veröffentlichten Ergebnissen ähnlich sind, die im Jahr 2024 in diesem Gebiet verzeichnet wurden (9,2 % Sb auf 2,6 m), zeigen jedoch, dass die mineralisierte Zone wesentlich größer ist als bisher angenommen.

Unser nächstes Bohrprogramm hat bereits begonnen und wird das Ausmaß der Mineralisierung in dieser und den anderen kürzlich definierten neuen Zonen erproben.“

Herr Atkinson sagte außerdem: „Die jüngste Standortbesichtigung von Mitarbeitern des Ministeriums für Rohstoffe von New Brunswick, die in unserer jüngsten Pressemitteilung (1. Mai 2026) ausführlich beschrieben wurde, ermöglichte es uns, unser Projekt zu präsentieren. Wir danken den Mitarbeitern des Ministeriums für Rohstoffe von New Brunswick dafür, dass sie sich trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen haben, unseren Standort zu besuchen. Ihre anschließenden Kommentare verdeutlichen die Unterstützung der Regierung von New Brunswick für den Bergbau und die Bedeutung der Antimonlagerstätte Bald Hill in der Provinz.“

Die folgende Abbildung zeigt den relativen Standort der erkundeten Gebiete auf dem Projekt Bald Hill. Darauf ist der Standort der Main Zone und der neuen Zonen im nördlichen Teil des ursprünglichen Claims (4633) zu sehen. Weitere Claims, die das Konzessionsgebiet bilden, sind ebenfalls gekennzeichnet. Ein erheblicher Teil des großen Konzessionsgebiets (über 3.700 ha) muss noch untersucht werden.

Die nächste Phase der Exploration wird eine magnetische und elektromagnetische Flugvermessung, Bodenprobenahmen sowie geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen. In den Gebieten von Interesse werden weitere Schürfgrabungen durchgeführt.

Abbildung 3: Gebiete mit bekannter Antimonmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill. Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden zurzeit erkundet, während die Schürfgrabungen in der Marcus, Central und South Zone abgeschlossen wurden.

QA/QC

Die Beutel werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

Activation Labs ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄẞ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

647 278 7502

jim.atkinson@antimonyresources.ca

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 0,450EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.