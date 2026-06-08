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    Antimony Resources Corp. (CSE

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    ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet Analyseergebnisse von bis zu 44,2 % Antimon von Schürfgrabungen in der South Zone bei Bald Hill

    Antimony Resources Corp. (CSE - ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet Analyseergebnisse von bis zu 44,2 % Antimon von Schürfgrabungen in der South Zone bei Bald Hill
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada – 8. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse von Gesteinsproben erhalten hat, die im Rahmen des Schürfgrabungsprogramms in der South Zone bei Bald Hill entnommen wurden. Diese Proben stammen von Schürfgräben, die im Winter über eine Distanz von über 200 m entlang der Zone ausgehoben wurden.

     

    Höhepunkte

     

    -          Die Analyseergebnisse der Gesteinsproben aus der South Zone bei Bald Hill sind nun eingetroffen.

    -          Die Werte von 38 Proben, die im Rahmen des Schürfgrabungsprogramms über eine Distanz von 200 m entnommen wurden, weisen durchschnittlich 19,5 % Antimon (Sb) mit Spitzenwerten von bis zu 44,2 % Sb auf.

    -          Die South Zone befindet sich etwa 900 m südlich der Main Zone.

    -          Die Zone verläuft in Nordwest-Südost-Richtung, ähnlich wie die Main Zone.

    -          Die South Zone scheint parallel, jedoch versetzt zur Main Zone zu verlaufen.

    -          In diesem Gebiet werden im Rahmen des laufenden „Regionalen Explorationsprogramms“, das in diesem Frühjahr durchgeführt wird, Bohrungen stattfinden.

    -          Diese Ergebnisse beschreiben ein neues Gebiet mit Potenzial für eine Antimonmineralisierung, das von der Main Zone getrennt ist.

    -          Die South Zone ist eine der „neuen Zonen“, die mittels jüngster Untersuchungen im Konzessionsgebiet definiert wurden.

     

    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um „Stichproben“ aus den freigelegten Erzgängen in den Schürfgräben handelt, die möglicherweise nicht repräsentativ für den endgültigen Mineralisierungsgrad in der South Zone sind.

     

    Die South Zone ist eine der „neuen Zonen“ mit stibnithaltiger Antimonmineralisierung, die kürzlich von ATMY identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 26. März 2026). Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Proben wurden aus einer Reihe von Schürfgräben entnommen, die im vergangenen Winter quer über die South Zone auf einer Distanz von etwa 200 m angelegt wurden.  Die freigelegte Mineralisierung besteht Beschreibungen zufolge aus Stibnit in Zusammenhang mit brekziösen Sedimenten.

     

    Tabelle 1: Analyseergebnisse von Gesteinsproben aus der South Zone bei Bald Hill

     

    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um „Stichproben“ aus den freigelegten Erzgängen in den Schürfgräben handelt, die möglicherweise nicht repräsentativ für den endgültigen Mineralisierungsgrad in der South Zone sind.

     

    Proben aus der South Zone

    Probennummer

    Northing

    Easting

    Sb %

    Au ppb

    As %

    1734787

    5060622

    733266

    20,70

    6

    < 0,01

    1734788

    5060627

    733267

    37,70

    11

    0,02

    1734789

    5060628

    733266

    27,20

    7

    0,02

    1734790

    5060621

    733271

    9,02

    5

    0,01

    1734791

    5060623

    733270

    21,50

    < 5

    < 0,01

    1734792

    5060621

    733274

    7,06

    15

    0,03

    1734793

    5060621

    733271

    16,50

    7

    < 0,01

    1734794

    5060621

    733273

    17,20

    6

    < 0,01

    1734795

    5060622

    733268

    14,70

    8

    < 0,01

    1734796

    5060628

    733267

    17,40

    5

    0,03

    1734797

    5060619

    733273

    34,10

    9

    < 0,01

    1734798

    5060561

    733314

    6,23

    12

    0,05

    1734799

    5060559

    733313

    27,80

    17

    0,03

    1734800

    5060557

    733310

    7,62

    9

    0,01

    2303951

    5060557

    733309

    22,20

    21

    0,01

    2303952

    5060556

    733308

    9,42

    17

    0,06

    2303953

    5060556

    733308

    16,80

    14

    < 0,01

    2303954

    5060555

    733307

    17,40

    16

    < 0,01

    2303955

    5060571

    733304

    2,08

    14

    < 0,01

    2303956

    5060572

    733307

    34,50

    20

    < 0,01

    2303957

    5060573

    733309

    35,00

    10

    < 0,01

    2303958

    5060576

    733312

    3,18

    < 5

    0,04

    2303959

    5060577

    733316

    8,22

    6

    < 0,01

    2303960

    5060582

    733307

    20,40

    8

    0,04

    2303961

    5060581

    733306

    27,50

    < 5

    0,02

    2303962

    5060580

    733305

    23,50

    13

    0,04

    2303963

    5060580

    733305

    13,20

    < 5

    < 0,01

    2303964

    5060579

    733304

    29,70

    13

    0,04

    2303965

    5060579

    733304

    10,10

    < 5

    0,01

    2303966

    5060582

    733304

    29,60

    8

    0,02

    2303967

    5060601

    733293

    7,75

    < 5

    0,02

    2303968

    5060601

    733293

    27,40

    < 5

    < 0,01

    2303969

    5060601

    733293

    19,40

    < 5

    < 0,01

    2303970

    5060601

    733293

    13,90

    < 5

    < 0,01

    2303971

    5060584

    733308

    44,20

    9

    0,02

    2303972

    5060584

    733308

    16,00

    24

    0,1

    2303973

    5060584

    733308

    22,60

    15

    0,04

    2303974

    5060691

    733227

    0,02

    < 5

    0,0157

     

    The image depicts a detailed map or diagram showing various geological features, including multiple pits, trends, and rock formations, with specific coordinates and labels, likely from a mining or geological survey area.<br /> <br /> AI-generated content may be incorrect.

    Abbildung 1: Standorte der Schürfgräben in der South Zone. Beachten Sie die Standorte der früheren Schürfgräben (2024) in Gelb und der früheren Bohrungen (2024).  Die Umrisse der Winter-Schürfgräben von ATMY sind in Orange dargestellt.

     

    The diagram illustrates a map of the Bald Hill Field, detailing various geological zones and their respective antimony (Sb) grades, including locations of sample points and areas awaiting results.<br /> <br /> AI-generated content may be incorrect.

    Abbildung 2: Standorte der Proben in der Bald Hill South Zone. Beachten Sie, dass die Standorte der Marcus und Central Zone enthalten sind. Die Analyseergebnisse für die Zonen Marcus und Central sind noch ausstehend.

     

    James Atkinson, P.Geo, CEO von Antimony Resources, sagte: „Die Analyseergebnisse des Winter-Schürfgrabungsprogramms 2026 in der South Zone haben äußerst hochgradige Ergebnisse geliefert. Diese Proben weisen auf das erweiterte Potenzial hin, das die neuen Zonen der Mineralisierung bieten, die vom Feldpersonal bei Bald Hill identifiziert wurden. Dem Feldpersonal gebührt Anerkennung dafür, dass es diese Ergebnisse während des Winters erzielt hat.

     

    Wir stellen fest, dass diese Antimon-Analysewerte den zuvor veröffentlichten Ergebnissen ähnlich sind, die im Jahr 2024 in diesem Gebiet verzeichnet wurden (9,2 % Sb auf 2,6 m), zeigen jedoch, dass die mineralisierte Zone wesentlich größer ist als bisher angenommen.

     

    Unser nächstes Bohrprogramm hat bereits begonnen und wird das Ausmaß der Mineralisierung in dieser und den anderen kürzlich definierten neuen Zonen erproben.“

     

    Herr Atkinson sagte außerdem: „Die jüngste Standortbesichtigung von Mitarbeitern des Ministeriums für Rohstoffe von New Brunswick, die in unserer jüngsten Pressemitteilung (1. Mai 2026) ausführlich beschrieben wurde, ermöglichte es uns, unser Projekt zu präsentieren. Wir danken den Mitarbeitern des Ministeriums für Rohstoffe von New Brunswick dafür, dass sie sich trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen haben, unseren Standort zu besuchen. Ihre anschließenden Kommentare verdeutlichen die Unterstützung der Regierung von New Brunswick für den Bergbau und die Bedeutung der Antimonlagerstätte Bald Hill in der Provinz.“

     

    Die folgende Abbildung zeigt den relativen Standort der erkundeten Gebiete auf dem Projekt Bald Hill. Darauf ist der Standort der Main Zone und der neuen Zonen im nördlichen Teil des ursprünglichen Claims (4633) zu sehen. Weitere Claims, die das Konzessionsgebiet bilden, sind ebenfalls gekennzeichnet. Ein erheblicher Teil des großen Konzessionsgebiets (über 3.700 ha) muss noch untersucht werden.

     

    Die nächste Phase der Exploration wird eine magnetische und elektromagnetische Flugvermessung, Bodenprobenahmen sowie geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen.  In den Gebieten von Interesse werden weitere Schürfgrabungen durchgeführt.

     

    Abbildung 3: Gebiete mit bekannter Antimonmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill.  Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden zurzeit erkundet, während die Schürfgrabungen in der Marcus, Central und South Zone abgeschlossen wurden.

     

    QA/QC

     

    Die Beutel werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.

     

    In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.

     

    Activation Labs ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

     

    Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

     

    Highlights

     

    -          Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

    -          Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

    -          Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

    -          Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

    -          NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

    -          Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

    -          Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

    1.     TECHNISCHER BERICHT GEMÄẞ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

     

    Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

     

    Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

     

    www.antimonyresources.ca

     

    Im Namen des Board of Directors

     

    Jim Atkinson, CEO und President

    647 278 7502

    jim.atkinson@antimonyresources.ca

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

    416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 0,450EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



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