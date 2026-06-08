JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Intesa erwarte sich einen achtprozentigen Push für Ergebnis sowie Dividende je Aktie, schrieb Marco Nicolai am Montag anlässlich der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena ./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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