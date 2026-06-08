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    JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Intesa erwarte sich einen achtprozentigen Push für Ergebnis sowie Dividende je Aktie, schrieb Marco Nicolai am Montag anlässlich der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena ./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Marco Nicolai
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7,20
    Kursziel alt: 7,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


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