JPMORGAN stuft VALEO auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht des Autozulieferers Mitte Juli. Mit seinen Umsatz- und Margenprognosen liegt er auf Höhe des Konsenses./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 15,05EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte