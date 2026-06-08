JPMORGAN stuft VALEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht des Autozulieferers Mitte Juli. Mit seinen Umsatz- und Margenprognosen liegt er auf Höhe des Konsenses./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 15,05EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

