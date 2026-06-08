🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Gibt es noch Hoffnung?

    1477 Aufrufe 1477 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber bald im freien Fall: Das sieht jetzt ganz übel aus!

    Explodierende Energiepreise und steigende Anleiherenditen setzen den Edelmetallmarkt unter Druck. Besonders dünn ist das Eis jetzt für Silber geworden.

    Für Sie zusammengefasst
    Gibt es noch Hoffnung? - Silber bald im freien Fall: Das sieht jetzt ganz übel aus!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Edelmetall nach Blow-Off-Top nicht mehr gefragt

    Seit dem Blow-Off-Top im Januar gab es für die Anlegerinnen und Anlegern von Edelmetallen nichts mehr zu holen – zumindest nicht auf der Long-Seite. Trotz einiger Zwischenanstiege befinden sich Gold und Silber seither in den Abwärtsbewegungen.

    Hierfür ist neben einer veränderten Marktstruktur und der Fokussierung von Investoren auf den Technologie- und Halbleiterbereich auch der Iran-Krieg verantwortlich. Die explodierenden Energiekosten sorgen für steigende Inflations- und Zinserwartungen. Für zinslose Assets wie Edelmetall bedeuten steigende Anleiherenditen seit jeher Gegenwind.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Hält diese Erholung nicht an, wird das Eis dünn

    Am Montag kann sich Silber, das um den Jahreswechsel herum im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler Anlegerinnen und Anleger stand, zwar geringfügig vom Abverkauf am Freitag erholen, der nach überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten eingesetzt hatte. Doch charttechnisch zeichnet sich bereits die nächste Abwärtswelle ab.

    Silber_hist_wallstreet_online_25ND_26ND (2).webp

    Silber unter Druck, wichtiger Support in Gefahr

    Nach dem gescheiterten Anstiegsversuch über den Widerstand bei 90 US-Dollar Anfang Mai legte Silber nach einer mehrwöchigen Zwischenrallye wieder den Rückwärtsgang ein. Das Unterschreiten der Marke von 80 US-Dollar per Abwärtslücke – eigentlich ein technisch starkes Verkaufssignal – führte zwar nicht umgehend auch zur Aufgabe der 50-Tage-Linie, setzte diese aber anhaltend unter Druck.

    Diesem musste sie schließlich in der vergangenen Woche beugen, sodass jetzt ein Verkaufssignal vorliegt. Dessen Auftreten kommt zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, denn durch die jüngsten Verluste steht der Unterstützungsbereich um 70 US-Dollar zur Disposition.

    Hier verläuft nicht nur eine horizontale Unterstützung, sondern auch die Aufwärtstrend- sowie die 200-Tage-Linie. Sollten diese nachhaltig aufgegeben werden, könnte für Silber die nächste Verkaufswelle bis in den Bereich um 50 US-Dollar anstehen.

    Der Abwärtstrend könnte jetzt an Fahrt aufnehmen

    Für ein Ausbruch nach unten und ein weiteres Verkaufssignal sprechen die schwachen technischen Indikatoren. Der Trendstärkeindikator MACD ist nicht nur unter seine Nulllinie, sondern auch seine Signallinie gefallen. Das zeigt einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an.

    Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert zwar mittlerweile im überverkauften Bereich, da aber noch keine bullishen Divergenzen vorliegen, ist eine technische Gegenreaktion des Edelmetalls noch nicht zwingend erforderlich. Im Gegenteil könnte die Schwäche weitere Schwäche nach sich ziehen.

    Sollte sich Silber seinen schwachen technischen Indikatoren entziehen können – etwa, weil sich die Lage im Nahen Osten wieder entschärft und die Anleiherenditen mit den Energiepreisen sinken – würden erste prozyklische Kaufsignale oberhalb der 50-Tage-Linie wieder vorliegen. Das Kursgeschehen dürfte mittelfristig aber gedeckelt bleiben. Eine Wiederaufnahme des in den Vorjahren starken Aufwärtstrends wäre erst jenseits der 90 US-Dollar wieder zu erwarten.

    Fazit: Verluste begrenzen und Abwarten ist jetzt angesagt

    Bei Edelmetallen sorgt das Blow-Off-Top im Januar weiterhin für charttechnische Kopfschmerzen, die durch den Gegenwind steigender Anleiherenditen verstärkt werden. Vor allem Silber bewegt sich technisch jetzt auf äußerst dünnem Eis. Führen die schwachen technischen Indikatoren zu geringfügig weiteren Kursverlusten, müssen sich Anlegerinnen und Anleger noch einmal auf deutlich tiefere Kurse einstellen.

    Wer bereits investiert ist, sollte daher einen Stopp Loss knapp unterhalb der 200-Tage-Linie setzen. Investoren, die zuletzt über einen Einstieg nachgedacht haben, sollten auf diesen zunächst verzichten und entweder auf deutlich niedrigere Notierungen im Bereich von 50 US-Dollar oder aber eine Aufhellung des Chartbilds mit ersten prozyklischen Kaufsignalen warten.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gibt es noch Hoffnung? Silber bald im freien Fall: Das sieht jetzt ganz übel aus! Explodierende Energiepreise und steigende Anleiherenditen setzen den Edelmetallmarkt unter Druck. Besonders dünn ist das Eis jetzt für Silber geworden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     