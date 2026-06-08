Friedrich Vorwerk erholt - MWB rät nicht mehr zum Verkauf

Die Aktien werden nur von wenigen Experten bewertet - einer davon gab nun seine bisherige Verkaufsempfehlung auf. Chancen und Risiken hielten sich nach dem Kursrutsch inzwischen die Waage, schrieb Leon Mühlenbruch von MWB Research. Sein unverändertes Kursziel von 60 Euro wurde bereits in der Vorwoche unterschritten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk sind am Montag mit 55,10 Euro zunächst auf das tiefste Niveau seit zwölf Monaten abgesackt. Nach einem Abschlag von einem Drittel im Jahr 2026 fanden sich jedoch wieder einige Käufer und die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers drehten aus Tagessicht ins Plus auf 59,20 Euro.

Die überzogenen Erwartungen an die Norddeutschen seien auf ein realistischeres Niveau korrigiert worden, so der Experte weiter. Denn die glänzenden Bedingungen aus dem Vorjahr erschienen zunehmend unerreichbar angesichts der geopolitischen Spannungen und der schleppenden Umsetzung des deutschen Infrastrukturprogramms.

Die Aktien von Friedrich Vorwerk sind seit März 2021 an der Börse. Nach der Ausgabe zu 45 Euro waren sie in den ersten beiden Jahren zunächst unter 9 Euro abgesackt. Es folgte ein Höhenflug bis auf gut 109 Euro im Herbst 2025, der von der anschließenden Korrektur wieder abgelöst wurde./ag/la/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 58,70 auf Tradegate (08. Juni 2026, 13:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -17,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,97 %. Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd.. Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +10,08 %/+86,28 % bedeutet.



