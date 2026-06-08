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    Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Autobauer senken Prognose auf minus elf Prozent
    • Maiverkäufe sanken 22,1 Prozent auf 1,5 Millionen
    • Exporte stiegen 75,1 Prozent ersetzen Einbruch nicht
    Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Die chinesischen Autobauer streichen nach einem weiteren Absatzrückgang ihre Jahresprognose deutlich zusammen. Der Branchenverband PCA rechnet für 2026 jetzt mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um elf Prozent. Bisher hatte er nur einen Rückgang um ein Prozent vorausgesagt. Im Mai sackten die Verkäufe im Jahresvergleich um 22,1 Prozent auf 1,5 Millionen Fahrzeuge ab, wie die China Passenger Car Association am Montag in Peking mitteilte.

    Der Absatz von Verbrennern knickte sogar um 39 Prozent ein. Die in China als New Energy Vehicles (NEV) bezeichneten Antriebsarten wie reine Elektroautos und Hybridantriebe verbuchten einen Rückgang um 7,5 Prozent.

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    Als Grund für die verschlechterten Aussichten führte der Branchenverband die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Kundennachfrage und die gesamte Lieferkette der Branche an. Schon im Vormonat hatte sich der Ölpreisanstieg wegen des Iran-Kriegs in den Verkaufszahlen niedergeschlagen.

    Die Ausfuhren legten dem Branchenverband zufolge im Mai zwar um 75,1 Prozent zu, konnten den Einbruch im Inlandsgeschäft aber nicht ausgleichen.

    Eigentlich hatte die Branche ab April mit einer Erholung gerechnet. Tatsächlich gingen die Verkäufe in den ersten fünf Monaten des Jahres jedoch um 19,5 Prozent zurück. Das verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich die Autohersteller in China angesichts zurückgefahrener staatlicher Unterstützungsmaßnahmen und zunehmender Überkapazitäten gegenüberstehen.

    Der PCA-Generalsekretär Cui Dongshu zeigt sich dennoch verhalten optimistisch: "Im dritten Quartal sollte sich der Gesamtmarkt allmählich verbessern und im Schlussquartal wieder wachsen." Für das Gesamtjahr rechnet er daher mit einem schwächeren Rückgang als im bisherigen Jahresverlauf.

    Im Auslandsgeschäft mit Elektroautos bleibt die Nachfrage robust. So stiegen bei BYD die gesamten Fahrzeugverkäufe im Mai erstmals seit neun Monaten wieder. Und Nio vermeldete einen deutlichen Anstieg bei den Verkäufen. Auch der US-Elektroautobauer Tesla verkaufte mehr in China hergestellte Autos als im Vorjahreszeitraum./err/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 70,10 auf Tradegate (08. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -8,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -57,96 %/+37,72 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der BMW-Aktie, gebrochene Trendlinie und Jahrestiefs sowie geplante Nachkäufe (z. B. bei ~66 €). Diskutiert werden Insiderkäufe um 76,20 €, ein Aktienrückkaufprogramm bis 1,65 Mrd. €, Analystenziele (Durchschnitt ~93 €, JPMorgan Overweight/100 €), niedrige Bewertung, Dividendenabschlag und Anlegerstimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

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