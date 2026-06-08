JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Updates des Pharmakonzerns auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans dürften an der Einschätzung der Marktstellung im Bereich Gewichtsreduktion nichts ändern, schrieb Michael Leuchten am Montag./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 354,4EUR auf TTMzero (08. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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