Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet
Für Sie zusammengefasst
- Irans Streitkräfte beendeten Angriffe auf Israel
- Islamische Republik nannte schmerzhafte Antwort
- Staatlicher Rundfunk verbreitete Militärerklärung
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben."/arb/DP/jha
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