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    Sunseeker Elite X9 gewinnt den iF Design Award 2026 und definiert die intelligente Rasenpflege für große Flächen neu

    SHENZHEN, China, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Elite gibt voller Stolz bekannt, dass die X9 mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurde, einer der weltweit renommiertesten Auszeichnungen für herausragendes Design und Innovation. Diese Leistung unterstreicht das Engagement von Sunseeker, innovative und nutzerorientierte Lösungen in der sich rasch weiterentwickelnden Branche der Rasenmähroboter anzubieten.

    Entwickelt für den Einsatz auf großen Flächen

    Der Sunseeker Elite X9 wurde für große Rasenflächen in Wohngebieten, Siedlungen, Sportplätzen und kommunalen Landschaften entwickelt und ist für anspruchsvolle Umgebungen mit Präzision und Effizienz ausgelegt. Der X9 bewältigt bis zu 12.000 m² innerhalb von 48 Stunden (und bis zu 24.000 m² beim X9 Plus) und löst damit kritische Herausforderungen wie ineffizientes Mähen großer Flächen, unvollständiges Kantenschneiden, komplexe Installation und begrenzte Anpassungsfähigkeit an das Gelände vor Ort.

    Das Herzstück des Systems ist AONavi 2.0, das nRTK und VSLAM 2.0 integriert, um eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich zu liefern, ohne dass Begrenzungskabel oder die Installation einer RTK-Basisstation erforderlich sind. VSLAM 2.0 verbessert die Navigationsstabilität in schattigen und signalarmen Umgebungen, während die vollautomatische Kartierung ein echtes Plug-and-Play-Erlebnis mit minimalem Einrichtungsaufwand ermöglicht.

    Präzisionsschnitt ohne Kompromisse

    Die Elite-X9-Serie führt den EdgeZero-Kantenschneideaufsatz ein, der echtes Kantenschneiden ohne Schnittabstand für einen perfekt gepflegten Rasen ermöglicht. Das EdgeZero-System ist beim X9 optional und beim X9 Plus serienmäßig und bietet eine flexible Konfiguration je nach Benutzerbedarf.

    Der Mäher ist mit einem 43-cm-Doppelscheibensystem ausgestattet, das von einem leistungsstarken 190-W-Doppelmotor angetrieben wird und ein gleichmäßiges und effizientes Mähen unter den unterschiedlichsten Grasbedingungen gewährleistet. Das Hauptmähsystem unterstützt einstellbare Schnitthöhen von 20–100 mm, während der EdgeZero-Kantenschneideaufsatz für präzise Kantenbearbeitung bei speziellen Schnitthöhen (50 mm und 75 mm) optimiert ist.

    Mit intelligenter Wegplanung, Mähen aus verschiedenen Winkeln und anpassbaren Einstellungen verhindert der X9 übersehene Stellen und überflüssige Fahrwege und liefert ein sauberes und gleichmäßiges Mähergebnis bei maximaler Effizienz.

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