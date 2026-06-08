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    GNW-Adhoc

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    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess
    • Betroffen sind AEPF III und Wecken & Cie mit rund 90%
    • Prozess in frühem Stadium, Transaktion ungewiss
    GNW-Adhoc - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
    Foto: demire AG

    ^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
    08. Jun 2026 / 13:42 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
    Langen, den 8. Juni 2026 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, Prime Standard) teilt mit, dass ihre Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. einen strukturierten Prozess zur Prüfung der Veräußerung ihrer Beteiligung von zusammen rund 90 % an der Gesellschaft begonnen haben. Der Prozess befindet sich in einem frühen Stadium und wird von der Gesellschaft unterstützt.
    Ob, wann und in welcher Form eine Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen. Eine Veräußerung der von AEPF und Wecken & Cie. gehaltenen Aktien über die Börse ist derzeit nicht geplant.
    Kontakt:
    Julius Stinauer
    Head of Investor Relations & Corporate Finance
    T: +49 6103 372 49 44
    E: ir@demire.ag
    Wichtiger Hinweis
    Diese Mitteilung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, stellt kein solches dar und ist auch nicht Teil davon; sie ist auch nicht als solches auszulegen. Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | | | | | |Robert-Bosch-Straße 11 | | | | | |63225 Langen | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+496103372490 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 6103 3724911 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |info@demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.demire.ag | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - | | |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - | | |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), | | |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

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    -79,78 %
    -91,66 %
    -89,39 %
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    ISIN:DE000A0XFSF0WKN:A0XFSF
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie

    Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 0,368 auf Tradegate (08. Juni 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie um -4,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 39,66 Mio..





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