Börsen Update Europa - 08.06. - ATX schwach -0,96 %

Der MDAX steht bei 32.219,36 PKT und verliert bisher -0,05 %. Top-Werte: AIXTRON +5,60 %, flatexDEGIRO +4,88 %, Porsche AG +4,39 % Flop-Werte: Lanxess -5,74 %, Aroundtown -3,70 %, CTS Eventim -3,55 %

Der DAX steht aktuell (13:59:42) bei 24.666,05 PKT und steigt um +0,40 %. Top-Werte: Infineon Technologies +7,54 %, Siemens Energy +1,96 %, adidas +1,64 % Flop-Werte: BASF -3,09 %, Brenntag -1,44 %, Vonovia -1,06 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 4.071,93 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +7,85 %, Infineon Technologies +7,54 %, AIXTRON +5,60 %

Flop-Werte: Ottobock -3,21 %, Nagarro -1,45 %, Draegerwerk -1,44 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!



Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.057,01 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +7,54 %, ASML Holding +4,01 %, BBVA +2,06 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,10 %, BASF -3,09 %, Intesa Sanpaolo -1,30 %

Der ATX bewegt sich bei 6.025,86 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,02 %, Palfinger +1,82 %, Erste Group Bank +1,23 %

Flop-Werte: OMV -7,23 %, Wienerberger -1,82 %, Lenzing -1,55 %

Der SMI steht bei 13.362,73 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: ABB +2,49 %, Givaudan +2,09 %, CIE Financiere Richemont +1,90 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,36 %, Geberit -0,51 %, Novartis -0,16 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.201,33 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +5,65 %, ORANGE +2,31 %, Thales +2,16 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -3,10 %, Air Liquide -0,94 %, Bouygues -0,89 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:44:24) bei 3.103,95 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +3,41 %, Telia Company +3,26 %, Swedbank Shs(A) +2,61 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,19 %, Nordea Bank Abp +0,08 %, Skanska (B) +0,23 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.870,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,95 %, Coca-Cola HBC +0,40 %

Flop-Werte: Jumbo -2,14 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,70 %, Piraeus Port Authority -0,51 %