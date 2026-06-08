SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 08.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,85 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 94,40€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SILTRONIC AG investiert war, konnte einen Gewinn von +74,14 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -15,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +80,59 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,63 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,18 % 1 Monat +3,08 % 3 Monate +74,14 % 1 Jahr +140,12 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 08.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd.EUR € wert.

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf hat sich bei deutschen Chipwerten am Montag nur im frühen Handel fortgesetzt. Die Aktien von Infineon wagten einen Stabilisierungsversuch, nachdem sie um bis zu 16 Prozent von ihrem zuletzt erreichten Hoch …

Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel um 0,8 Prozent auf 24.553 Punkte und rutschte damit klar unter die …

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,24 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,71 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.