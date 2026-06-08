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SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 08.06.2026
Am 08.06.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +7,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,85 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 94,40€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SILTRONIC AG investiert war, konnte einen Gewinn von +74,14 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -15,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +80,59 % gewonnen.
Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,63 %.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,18 %
|1 Monat
|+3,08 %
|3 Monate
|+74,14 %
|1 Jahr
|+140,12 %
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,24 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,71 %.
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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.