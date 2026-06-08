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    Kreise

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    Vorgehen deutet auf linksextremistische Täter hin

    Für Sie zusammengefasst
    • Brand im Umspannwerk Reutlingen-West gezielt
    • Vorgehensweise deutet auf linksextremistische Täter
    • Parallelen zu Brandanschlägen in Berlin 2025 2026
    Kreise - Vorgehen deutet auf linksextremistische Täter hin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen könnte nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen gezielt gelegt worden sein. Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Hinweise auf einen möglichen Drahtzieher im Ausland gebe es nicht.

    In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt, so dass dieses ausfiel. Laut einem Sprecher der Netze BW, die sich die Anlage mit dem regionalen Netzbetreiber FairNetz teilen, gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Zehntausende Menschen waren ohne Strom gewesen.

    In Berlin hatte es im September 2025 und im Januar 2026 zwei mutmaßlich linksextremistisch motivierte Brandanschläge auf die Stromversorgung gegeben./abc/kre/DP/stw





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