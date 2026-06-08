Porsche Holding SE Aktie steigt um +1,11 % - 08.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Porsche Holding SE. Mit einer Performance von +1,11 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche Holding SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,99€, mit einem Plus von +1,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Porsche Holding SE konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,21 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -8,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche Holding SE auf -23,01 %.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,27 % 1 Monat -2,60 % 3 Monate -7,21 % 1 Jahr -10,14 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 08.06.2026, 14:09 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd. € wert.

UBS stuft Porsche von Neutral auf Kaufen hoch und sieht die Aktie bis zu 45 Prozent unterbewertet. Der Turnaround soll bis 2030 gelingen, doch 2027 droht ein hartes Jahr zu werden.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,28 %. Renault notiert im Minus, mit -0,37 %. Volkswagen legt um +0,56 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -0,61 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.