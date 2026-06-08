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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie steigt um +1,11 % - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Porsche Holding SE Aktie, bisher, um +1,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie steigt um +1,11 % - 08.06.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Porsche Holding SE Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Porsche Holding SE. Mit einer Performance von +1,11 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche Holding SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,99, mit einem Plus von +1,11 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei Porsche Holding SE konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,21 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -8,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche Holding SE auf -23,01 %.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,27 %
    1 Monat -2,60 %
    3 Monate -7,21 %
    1 Jahr -10,14 %
    Stand: 08.06.2026, 14:09 Uhr

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd. € wert.

    So will Porsche bis 2030 wieder glänzen


    UBS stuft Porsche von Neutral auf Kaufen hoch und sieht die Aktie bis zu 45 Prozent unterbewertet. Der Turnaround soll bis 2030 gelingen, doch 2027 droht ein hartes Jahr zu werden.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,28 %. Renault notiert im Minus, mit -0,37 %. Volkswagen legt um +0,56 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -0,61 %.

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    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    +1,04 %
    -8,27 %
    -2,60 %
    -7,21 %
    -10,14 %
    -44,25 %
    -69,58 %
    -38,21 %
    -35,38 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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    Markt Bote
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