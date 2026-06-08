Dell Technologies Registered (C) Aktie gewinnt an Wert - 08.06.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,32 % auf 346,70€. Damit gewinnt die Aktie +4,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 346,70€, mit einem Plus von +1,32 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +168,39 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -10,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,99 %. Im Jahr 2026 gab es für Dell Technologies Registered (C) bisher ein Plus von +210,13 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,92 % 1 Monat +71,99 % 3 Monate +168,39 % 1 Jahr +236,68 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 08.06.2026, 14:09 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,58 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. IBM notiert im Minus, mit -0,45 %. NetApp notiert im Minus, mit -2,01 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +1,64 % zu HP notiert im Minus, mit -0,45 %.

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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.