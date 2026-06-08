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    Besonders beachtet!

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    ORANGE Aktie steigt um +2,46 % - 08.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ORANGE Aktie bisher um +2,46 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Besonders beachtet! - ORANGE Aktie steigt um +2,46 % - 08.06.2026
    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

    Wie hat sich die ORANGE-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ORANGE. Mit einer Performance von +2,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ORANGE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,725, mit einem Plus von +2,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die ORANGE Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ORANGE einen Anstieg von +24,06 %.

    ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,52 %
    1 Monat -3,20 %
    3 Monate +1,08 %
    1 Jahr +37,14 %
    Stand: 08.06.2026, 14:10 Uhr

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,15 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 08.06. - ATX schwach -0,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Telekom-Konsortium einigt sich mit Altice über Milliarden-Kauf von SFR


    Ein Konsortium aus mehreren französischen Telekom-Konzernen hat sich mit Altice France über den Kauf des Mobilfunk-Unternehmens SFR geeinigt. Orange , Bouygues Telecom und die Free-Iliad-Gruppe haben mit dem Altice-France-Konzern des Milliardärs …

    Börsenstart Europa - 08.06. - ATX schwach -1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, Telefonica und Co.

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Telefonica notiert im Plus, mit +0,26 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +1,52 %. Vodafone Group legt um +1,26 % zu

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    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

    +2,40 %
    -3,52 %
    -3,20 %
    +1,08 %
    +37,14 %
    +61,11 %
    +63,30 %
    +11,71 %
    -42,25 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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