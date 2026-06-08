ORANGE Aktie steigt um +2,46 % - 08.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ORANGE. Mit einer Performance von +2,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ORANGE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,725€, mit einem Plus von +2,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Orange ist ein führender europäischer Telekomkonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und IT-/Cloud-Services für Privat- und Geschäftskunden. Starke Position in Frankreich, Europa und ausgewählten Schwellenländern (v.a. Afrika). Hauptkonkurrenten: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica, Bouygues. USP: starke Marke, Konvergenzangebote, Glasfaserabdeckung und Präsenz in wachstumsstarken afrikanischen Märkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ORANGE Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ORANGE Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ORANGE einen Anstieg von +24,06 %.

ORANGE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,52 % 1 Monat -3,20 % 3 Monate +1,08 % 1 Jahr +37,14 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Stand: 08.06.2026, 14:10 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,15 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ein Konsortium aus mehreren französischen Telekom-Konzernen hat sich mit Altice France über den Kauf des Mobilfunk-Unternehmens SFR geeinigt. Orange , Bouygues Telecom und die Free-Iliad-Gruppe haben mit dem Altice-France-Konzern des Milliardärs …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, Telefonica und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Telefonica notiert im Plus, mit +0,26 %. Telecom Italia notiert im Plus, mit +1,52 %. Vodafone Group legt um +1,26 % zu

ORANGE Aktie jetzt kaufen?

Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.