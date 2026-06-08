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    Besonders beachtet!

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    BASF Aktie schwach im Handel - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die BASF Aktie, bisher, um -2,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Besonders beachtet! - BASF Aktie schwach im Handel - 08.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    BASF aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,61 % verliert die BASF Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BASF-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,27 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BASF +13,63 % gewonnen.

    BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,55 %
    1 Monat -3,44 %
    3 Monate +14,27 %
    1 Jahr +20,64 %
    Stand: 08.06.2026, 14:11 Uhr

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,00 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 08.06. - ATX schwach -0,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zinsangst und Nahost-Spannungen verunsichern Anleger


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

    Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. Arkema notiert im Minus, mit -2,34 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,20 %. Covestro ist heute unverändert Dow notiert im Minus, mit -1,32 %.

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    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    -2,95 %
    -3,55 %
    -3,44 %
    +14,27 %
    +20,64 %
    +9,11 %
    -26,17 %
    -28,11 %
    +9.168,87 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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