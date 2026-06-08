BASF Aktie schwach im Handel - 08.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,61 % verliert die BASF Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BASF-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,27 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BASF +13,63 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,55 % 1 Monat -3,44 % 3 Monate +14,27 % 1 Jahr +20,64 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 08.06.2026, 14:11 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,00 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. Arkema notiert im Minus, mit -2,34 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,20 %. Covestro ist heute unverändert Dow notiert im Minus, mit -1,32 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.