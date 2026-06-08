EU-Staaten billigen härtere Zollregeln für Stahlimporte

"Stahl ist für die industrielle Basis Europas, seinen ökologischen Wandel und seine Sicherheit unverzichtbar", teilte Zyperns Industrieminister Michael Damianos mit. Zypern hat derzeit den Vorsitz des Rats der EU-Staaten inne. Die Regeln gelten ab 1. Juli.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben schärfere Regeln für Stahlimporte beschlossen. Damit will die Europäische Union den europäischen Markt vor globaler Überproduktion und billiger Konkurrenz insbesondere aus China, Indien und der Türkei schützen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Wenig Stahl darf zollfrei eingeführt werden



Nach den neuen Vorgaben wird die zollfreie Einfuhrmenge auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Mengen, die diese Grenze überschreiten, sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.

Die EU ist nach Angaben des Rates der drittgrößte Stahlproduzent der Welt. Rund 300.000 Menschen seien direkt in diesem Industriebereich beschäftigt.

Stahlindustrie ist unter Druck



Dennoch sei der EU-Markt wegen der Importbeschränkungen anderer Staaten und der globalen Überkapazitäten zum Hauptabnehmer des weltweiten Stahlüberschusses geworden. Dies habe zu einer geringen Kapazitätsauslastung und hohen Produktionskosten in der EU geführt. Bis 2027 werde mit einem Anstieg der weltweiten Stahl-Überkapazitäten auf 721 Millionen Tonnen gerechnet - mehr als dem Fünffachen des jährlichen Verbrauchs der EU.

Die Neuregelung war zuvor mit Vertretern des Europäischen Parlaments ausgehandelt worden. Die Abgeordneten bestätigten den Kompromiss bereits formal./wea/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 62,85 auf Tradegate (08. Juni 2026, 14:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,17 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -12,36 %/+22,70 % bedeutet.



