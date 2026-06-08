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    EU-Staaten billigen härtere Zollregeln für Stahlimporte

    Für Sie zusammengefasst
    • EU begrenzt zollfreie Stahleinfuhren auf 18,3 Mio t
    • Bei Überschreitung fällt 50 Prozent Strafzoll an
    • Regeln gelten ab 1 Juli zum Schutz der Industrie
    EU-Staaten billigen härtere Zollregeln für Stahlimporte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben schärfere Regeln für Stahlimporte beschlossen. Damit will die Europäische Union den europäischen Markt vor globaler Überproduktion und billiger Konkurrenz insbesondere aus China, Indien und der Türkei schützen.

    "Stahl ist für die industrielle Basis Europas, seinen ökologischen Wandel und seine Sicherheit unverzichtbar", teilte Zyperns Industrieminister Michael Damianos mit. Zypern hat derzeit den Vorsitz des Rats der EU-Staaten inne. Die Regeln gelten ab 1. Juli.

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    Wenig Stahl darf zollfrei eingeführt werden

    Nach den neuen Vorgaben wird die zollfreie Einfuhrmenge auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Mengen, die diese Grenze überschreiten, sollen mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.

    Die EU ist nach Angaben des Rates der drittgrößte Stahlproduzent der Welt. Rund 300.000 Menschen seien direkt in diesem Industriebereich beschäftigt.

    Stahlindustrie ist unter Druck

    Dennoch sei der EU-Markt wegen der Importbeschränkungen anderer Staaten und der globalen Überkapazitäten zum Hauptabnehmer des weltweiten Stahlüberschusses geworden. Dies habe zu einer geringen Kapazitätsauslastung und hohen Produktionskosten in der EU geführt. Bis 2027 werde mit einem Anstieg der weltweiten Stahl-Überkapazitäten auf 721 Millionen Tonnen gerechnet - mehr als dem Fünffachen des jährlichen Verbrauchs der EU.

    Die Neuregelung war zuvor mit Vertretern des Europäischen Parlaments ausgehandelt worden. Die Abgeordneten bestätigten den Kompromiss bereits formal./wea/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 62,85 auf Tradegate (08. Juni 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,17 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -12,36 %/+22,70 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im Forum diskutiert man vor allem die mögliche Wertfreisetzung durch eine Abspaltung (Material Services), die Sanierung der Stahlsparte als Kurstreiber, Skepsis gegenüber Sonderausschüttungen, Auswirkungen des Kone-Deals für Aktionäre sowie kurzfristige Kursbewegungen um 12 €; Stimmung teils optimistisch, teils enttäuscht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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