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    Irak öffnet Luftraum wieder - Syrien verlängert Sperrung

    Für Sie zusammengefasst
    • Irak öffnet Luftraum früher als angekündigt
    • Irak beobachtet Lage und sichert Flugbetrieb
    • Syrien verlängert Sperre um zwölf Stunden
    Irak öffnet Luftraum wieder - Syrien verlängert Sperrung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BAGDAD/DAMASKUS (dpa-AFX) - Der Irak hat seinen vorübergehend geschlossenen Luftraum nach den jüngsten Angriffen im Iran-Krieg früher als erwartet wieder geöffnet. Die aktuelle Lage werde genau beobachtet, teilte die Behörde für zivile Luftfahrt der Staatsagentur INA zufolge mit. Im irakischen Luftraum gelte das "höchste Maß an Sicherheit". Eigentlich wurde im Irak wegen der jüngsten Angriffe eine Sperrung für 72 Stunden verkündet, die bis Mittwochabend gedauert hätte.

    Die Schließung von Syriens Luftraum wurde hingegen um weitere 12 Stunden verlängert bis 23.00 Uhr am heutigen Abend (22.00 MESZ). Eigentlich sollte der Flugverkehr in dem arabischen Land schon heute Vormittag wieder anlaufen.

    Beide Länder liegen geografisch zwischen dem Iran und Israel und damit auch in der Schusslinie im Fall gegenseitiger Angriffe der beiden Erzfeinde./jot/DP/stw





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