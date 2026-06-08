ROUNDUP
Treibt Trump die Energiewende voran?
- Irankrieg beschleunigt weltweit Solar und Wind
- Bonnkonferenz treibt Ausstieg aus fossilen Energien
- 1,5 Grad Ziel macht Klimschutz zur zentralen Pflicht
BONN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich mit seinem Land schon zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen verabschiedet - doch mit seinem Krieg gegen den Iran könnte er den Trend zu erneuerbaren Energien unfreiwillig beschleunigen. Die UN-Klimakonferenz in Bonn, an der bis nächste Woche Donnerstag mehr als 6.500 Delegierte aus 186 Ländern teilnehmen, könnte diese Entwicklung für sich nutzen.
"Die Konferenz findet statt in einer Phase, in der weltweit gesehen wird, dass wir eine fossile Preiskrise haben, hervorgerufen durch den Iran-Krieg", sagte Greenpeace-Chef Martin Kaiser der Deutschen Presse-Agentur. "Als Folge davon boomen Solar und Wind weltweit. Bei uns geht die Zulassung von Wärmepumpen und Elektroautos durch die Decke."
Auch das Bundesumweltministerium sieht eine veränderte Ausgangslage: "Erneuerbare Energien wachsen weltweit so schnell wie nie zuvor. Gleichzeitig führen geopolitische Krisen und massive Preisschwankungen gerade bei fossilen Energieträgern vor Augen, wie groß die Risiken einer anhaltenden Abhängigkeit von diesen mittlerweile geworden sind."
UN-Klimachef: Bewältigung der Klimakrise wichtigste Aufgabe
Noch direkter formuliert es UN-Klimachef Simon Stiell, als er die zehntägige Bonner Konferenz eröffnet. "Der Krieg im Nahen Osten verursacht unermessliches menschliches Leid und löst eine Kostenkrise bei fossilen Brennstoffen aus, die Volkswirtschaften überall in den Würgegriff nimmt", sagt der Chef des in Bonn angesiedelten UN-Klimasekretariats. "Es ist glasklar: Eine Fortsetzung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bedeutet, weiterhin Inflation und wirtschaftliche Instabilität zu importieren."
Die Staatengemeinschaft müsse in der Klimapolitik jetzt endlich weiter gehen und schneller vorankommen, fordert Stiell. "Wir müssen unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen und die im Rahmen des Abkommens beschlossenen Pläne vollständig umsetzen." Die Bewältigung der globalen Klimakrise sei die schwierigste, aber auch wichtigste Aufgabe, die die Menschheit jemals gemeinsam in Angriff genommen habe.
Gegenmodell zu den Geschäftsideen von Trump und Putin
Für Greenpeace-Chef Kaiser bietet Bonn die ideale Gelegenheit, alle Länder mit einer progressiven Klima-Agenda an einem Tisch zu versammeln. "Die Bonn-Konferenz ist die Chance, die offizielle Roadmap zum Ausstieg aus den Fossilen in der neuen Allianz als Gegenmodell zu den fossilen Geschäftsmodellen von Trump und Putin festzuzurren." Auch der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig erwartet, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien in den nächsten zehn Tagen in Bonn eine große Rolle spielen wird.
Kaiser warnt die Bundesregierung zudem davor, den Klimaschutz zurückzustellen - nach dem Motto "Jetzt hat erst einmal die Wirtschaft Vorrang". "Das wäre ein großes Missverständnis, denn beides gehört zusammen. Die ökonomischen Risiken einer verfehlten Klimapolitik sind extrem hoch.", sagt Kaiser. "Die Industrien, die auf Fossile setzen, haben Schwierigkeiten und werden irgendwann weg sein, wenn sie die Transformation jetzt nicht zügig gestalten. Insofern muss Kanzler Merz seine Wirtschaftsagenda jetzt zukunftsfähig machen, sonst wird es auch nichts mit dem viel versprochenen Aufschwung."
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagt in einer Pressemitteilung zu, sich in Bonn dafür einzusetzen, das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren zu erhöhen. "Wer heute in Klimaschutz investiert, investiert zugleich in wirtschaftliche Stärke, Sicherheit und Wohlstand."
Die Zeit drängt. "1,5 Grad ist keine Zahl - es ist eine Rettungsleine" steht auf einer Werbesäule im World Conference Center, in dem die Verhandlungen stattfinden. Im Pariser Klimaabkommen ist festgeschrieben, dass der Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Bei der letzten Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém sei man diesem Ziel aber kaum nähergekommen, sagt Oxfam-Klimaexperte Kowalzig. Man steuere jetzt eher auf drei Grad an globaler Erwärmung zu.
Auch bei der Fußball-WM dürfte der Klimawandel zuschlagen
Die Verhandlungen in Bonn sind komplex und langwierig - was kaum anders sein kann, wenn im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Welt mit am Tisch sitzt. Aber nebenbei versucht das im alten Regierungsviertel von Helmut Schmidt und Helmut Kohl angesiedelte Klimasekretariat immer wieder, konkret zu werden und die Menschen ganz direkt anzusprechen.
Jüngstes Beispiel dafür: die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Auch sie dürfte die Erwärmung der Erdatmosphäre mit voller Wucht zu spüren bekommen. Erwartet wird, dass etwa jedes vierte Spiel bei einer Hitze ausgetragen werden wird, die als gefährlich eingestuft wird. In Fan-Zonen, Warteschlangen, auf Parkplätzen und bei Partys können die Besucher stundenlang extremer Hitze ausgesetzt sein.
"Es ist heiß und wird immer heißer", konstatiert Klima-Chef Stiell. "Das ist kein Zufall. Das ist der Klimawandel."/cd/DP/stw
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Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.
Wer immer noch glaubt, der Status Quo an der Strasse von Hormus liesse sich durch mediale Stille oder westliche Krisentelefonate einfrieren, ignoriert die nackte Statik des Bodens. Mit dem fluchtartigen Rücktritt von Peseschkian ist die zivile Schein-Fassade im Iran endgültig in sich zusammengebrochen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben die unmaskierte, absolute Kontrolle über die strategischen Hebel übernommen.
Das bedeutet für die Markt-Physik: Die Zeit der diplomatischen Sedierung ist vorbei. Während die Herde drüben im Tech-Aquarium jeden ungesunden Klumpen-Hype feiert, läuft im realen Fundament die unbarmherzige Uhr ab. Man kann fiktive KI-Multiples per Mausklick ins Unendliche skalieren, aber man kann keine strategischen Ölreserven herbeidrucken, wenn die wichtigste maritime Nadelöhr der Weltwirtschaft unter offener militärischer Kontrolle steht.
Wenn die verbliebenen westlichen Puffer in den nächsten Wochen restlos trockenlaufen, wird der Deckel bei Brent mit brutaler Gewalt weggesprengt. Die Schwerkraft nimmt keine Rücksicht auf eure algorithmischen Beruhigungspillen. Am Ausgang wird abgerechnet!