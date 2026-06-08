Zinsangst belastet Immobilienwerte - EZB dürfte Zins erhöhen

Die Kursverluste erstreckten sich am Montag aber auch auf deutsche Nebenwerte in den Indizes MDax und SDax . Die Kurse von Aroundtown , TAG Immobilien , LEG und Grand City Properties büßten zwischen 1,9 und 4 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorge vor höheren Zinsen hält die Immobilienwerte am Montag auf Talfahrt. Im Dax sanken Vonovia -Aktien mit minus zwei Prozent erstmals seit Ende Oktober 2023 wieder unter die 20-Euro-Marke. Darunter nähern sie sich ihrem Tief vom März 2023, das zu Zeiten des damaligen Zins-Erhöhungszyklusses bei gut 15 Euro liegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Ukraine-Krieg mit seiner inflationstreibenden Wirkung hatte den Zins-Aufwärtszyklus angetrieben, nun steigen wieder Sorgen vor einer Wiederholung wegen der preistreibenden Wirkung des Iran-Krieges. Am Freitag erst hatte der US-Jobbericht Spekulationen bestärkt, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird.

In der Eurozone bereiten sich die Anleger auf eine Zinserhöhung der EZB an diesem Donnerstag vor. Laut dem Marktbeobachter Christian Nolting von der Deutschen Bank ist diese "so gut wie sicher". Die Märkte preisten für dieses Jahr sogar noch eine zweite Zinserhöhung bis Oktober ein - und eine dritte mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Er selbst geht aber von einem maßvolleren Ansatz aus, bei dem das Zinsniveau in der Eurozone höchstens 2,50 Prozent erreicht.

Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil höhere Zinsen generell den Immobilienmarkt bremsen und den Unternehmen die Kredite verteuern können./tih/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 12,66 auf Tradegate (08. Juni 2026, 14:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -8,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,53 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+92,36 % bedeutet.



