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    Elevion Group / Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Elevion übernimmt Techem Solutions und stärkt Position
    • Zugang zu integrierten Lösungen für Wärme und Effizienz
    • Transaktion stärkt Deutschlands Rolle in der Wärmewende
    OTS - Elevion Group / Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur Dekarbonisierung von Gebäuden mit Techem Solutions
    Eschborn (ots) -

    - Elevion steigt mit der Übernahme von Techem Solutions in die Spitzengruppe des deutschen Wärmemarkts auf
    - Unternehmen und Immobilienbetreiber erhalten Zugang zu integrierten Lösungen für Wärmeversorgung, Effizienz und Dekarbonisierung
    - Die Transaktion unterstreicht Deutschlands zentrale Rolle für die europäische Wärmewende

    Die Elevion Group B.V. baut ihr Geschäft mit dezentraler Wärmeversorgung in Deutschland deutlich aus. Mit der geplanten Übernahme der Techem Solutions GmbH stärkt der europäische Energiedienstleister seine Position in einem Markt, der für die Wärmewende im Gebäudesektor zentral ist.

    Elevion und Techem Energy Services GmbH haben einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Techem Solutions GmbH unterzeichnet. Techem Solutions ist der zweitgrößte deutsche Anbieter von Wärmeversorgung und Energiedienstleistungen und betreibt 2.278 Energieanlagen mit einer installierten Gesamtwärmeleistung von rund 539 MWt. Das Unternehmen versorgt rund 2.600 Privathaushalte und 150 gewerbliche Kunden und ist Teil von Techem Energy Services, einem führenden Energiedienstleister für den Immobiliensektor mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.

    Die Elevion Group ist ein europäischer Anbieter von End-to-End-Lösungen für Dekarbonisierung und Energieeffizienz mit einem Jahresumsatz von 1,3 Mrd. EUR. Die Transaktion erfolgt in einer Phase, in der steigende Energiekosten, CO2-Bepreisung und ESG-Anforderungen den Druck auf Unternehmen und Immobilienbetreiber massiv erhöhen. Mit Techem Solutions gewinnt Elevion ein etabliertes Contracting-Geschäft sowie zusätzliche Kompetenz in Planung, Finanzierung, Umsetzung und Betrieb dezentraler Energiesysteme. So kann die Gruppe komplexe Energieprojekte künftig noch stärker aus einer Hand realisieren - wirtschaftlich, skalierbar und langfristig betreibbar.

    "Die Wärmewende in Deutschland erfordert praktische, skalierbare und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für Gebäudeeigentümer, Immobilienunternehmen und Mieter. Mit Techem Solutions stärkt die Elevion Group ihre deutsche Plattform durch bewährte Contracting-Kompetenzen, langfristige Betriebserfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich der Energieversorgungssysteme für Immobilien", sagte Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group.

    "Diese Transaktion stellt für Techem einen klaren strategischen Schritt nach vorne dar. Durch die Zusammenführung von Techem Solutions mit Elevion schaffen wir eine Plattform mit der Größe, den Fähigkeiten und dem Investitionsprofil, die erforderlich sind, um die Energiewende in ganz Europa voranzutreiben. Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt Techem, seinen strategischen Fokus noch stärker auf sein Kerngeschäft im Bereich des intelligenten Energiedatenmanagements für Gebäude zu richten. Dies ermöglicht es uns, Kapital und Ressourcen disziplinierter einzusetzen und unseren langfristigen Wachstumskurs zu beschleunigen", kommentiert Matthias Hartmann, CEO der Techem Group.

    "Elevion verschafft uns Zugang zu neuen internationalen Märkten, zusätzlichem Kapital zur Förderung des organischen Wachstums in Deutschland sowie innovativen technologischen Lösungen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung. Wir sehen diese Kombination als bedeutende Chance für unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden", fügte Holger Suschowk, CEO von Techem Solutions, hinzu.

    Über die Transaktion hinaus wollen die Elevion Group und Techem Energy Services weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Der Abschluss wird - vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen deutschen Regulierungsbehörden - für das dritte Quartal 2026 erwartet.

    Pressekontakt:

    Sarah Denzel, Fuchs & Cie. | mailto:sarah.denzel@fuchs-cie.de | +49 1735327093

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182701/6290282 OTS: Elevion Group






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