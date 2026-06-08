Bewältigung der Herausforderungen für einen kommerziellen Kreislauf der Fahrzeug-KI durch Zusammenarbeit der drei Partner

SHANGHAI, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 8. Juni gab PATEO (02889.HK) in einer freiwilligen Mitteilung bekannt, dass es eine dreigliedrige strategische Kooperationsrahmenvereinbarung mit Xunce Technology und Saimo Technology unterzeichnet hat. Die drei Parteien werden ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Fahrzeugterminals, Simulationstests, Datenabrechnung und KI-Großmodelle zusammenführen, um gemeinsam ein auf Token basierendes physikalisches KI-Weltmodell zu entwickeln. Darüber hinaus werden sie die Allianz für das tokenbasierte Weltmodell ausbauen, um ein industrielles System mit geschlossenem Kreislauf zu schaffen, das „Edge-Hardware, Simulationstests, Dateninfrastruktur, Token-Abrechnung und kommerziellen Betrieb" umfasst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Integration von KI-Großmodellen in Fahrzeuge ist derzeit ein prägender Trend in der Branche für intelligente Fahrzeuge; wie jedoch KI-Dienste in Fahrzeugszenarien einen nachhaltigen kommerziellen Kreislauf erreichen können, befindet sich für die gesamte Branche noch in einer Erprobungsphase. Genau dieses Problem soll durch die vorliegende Kooperation gelöst werden.

Die drei Parteien werden eine umfassende Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Token-Ökonomie im Fahrzeugbereich realisieren: Dies reicht vom gemeinsamen Aufbau einer Token-Infrastruktur am Edge-Standort und der Ausweitung von Token-Preismodellen auf Fahrzeugszenarien bis hin zur Einrichtung einer einheitlichen Stelle für Token-Abrechnung und -Clearing, der Förderung der tiefen Integration in Betriebssysteme sowie der gemeinsamen Entwicklung von TokenOS und einem physikalischen KI-Weltmodell. Die gemeinsam entwickelten technischen Module tragen einheitlich die Bezeichnung „PATEO-Xunce-Saimo TokenOS Enhancement Modules"; die entsprechenden Marken, geistigen Eigentumsrechte sowie kommerziellen Rechte und Interessen werden von den drei Parteien gemeinsam gehalten, verwaltet und genutzt.

Aus technischer Sicht ergänzen sich die Kompetenzen der drei Kooperationspartner hervorragend. Als Anbieter von KI-Lösungen, der sich durch die „Integration von Software, Hardware, Chips und Cloud" auszeichnet, steuert PATEO Fahrzeugterminals, Cockpit-Systeme sowie Kompetenzen für die Synergie zwischen Edge und Cloud bei. Xunce Technology, ein Anbieter von Echtzeit-Dateninfrastrukturen, nutzt seine umfassenden Fähigkeiten im Bereich der KI-Dateninfrastruktur und das Betriebssystem TokenOS, um Kerndienste bereitzustellen, die Token-Wertmessung, dynamische Abrechnung und standardisierte Rechnungsstellung vereinen. Saimo Technology verfügt über einen großen Bestand an hochwertigen Szenariodaten, eine vollständige Toolchain für Simulationstests sowie landesweite Testgelände und stellt eine Simulations- und Validierungsumgebung für das Modelltraining sowie die algorithmische Überprüfung bereit.