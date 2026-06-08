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    Gefallener Small-Cap-Star

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    Friedrich Vorwerk: Vom Highflyer zum Haltekandidat

    Der Infrastrukturspezialist Friedrich Vorwerk hat seit seinem Allzeithoch mehr als die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Analysten sehen die Bewertung nun als fair, warnen aber vor trüben Aussichten.

    Für Sie zusammengefasst
    Gefallener Small-Cap-Star - Friedrich Vorwerk: Vom Highflyer zum Haltekandidat
    Foto: Seeberg - Caro / Seeberg

    Der norddeutsche Energieinfrastruktur-Spezialist Friedrich Vorwerk hat turbulente Monate hinter sich. Seit dem Kursgipfel im Oktober vergangenen Jahres hat die Aktie gut 56 Prozent an Wert eingebüßt und notiert aktuell bei rund 58,70 Euro.

    Das Hamburger Analysehaus MWB Research hat daraufhin seine Einschätzung angehoben: Aus einer Verkaufsempfehlung wurde ein Halteurteil, das Kursziel bleibt bei 60 Euro. Am Montag reagierte die Aktie mit einem Plus von mehr als 3,5 Prozent auf das Lob der Analysten.

    Hinter dem Kurssturz steckt mehr als bloße Marktstimmung. Friedrich Vorwerk hatte in den vergangenen Jahren von einem regelrechten Ausnahmezustand profitiert: Großaufträge im Bereich Stromtrassen, Gasinfrastruktur und Fernwärme trieben Umsatz und Margen auf Rekordniveau. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von gut 704 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei knapp 20 Prozent. Zum Vergleich: Nur zwei Jahre zuvor hatte sie gerade einmal 3,7 Prozent betragen.

    Doch Anleger zweifeln zunehmend daran, dass sich diese Ausnahmebedingungen wiederholen lassen. Drei Risikofaktoren stehen dabei im Vordergrund: Das Rollout des deutschen Infrastrukturprogramms verzögert sich, neue Großaufträge blieben zuletzt aus. Zudem wächst politischer Druck, den Ausbau der Energieinfrastruktur kostengünstiger zu gestalten. Hinzu kommt der schleppende Hochlauf im Wasserstoffbereich, dem Friedrich Vorwerk langfristig eine tragende Rolle in seinem Geschäftsmodell zugedacht hat.

    Die Analysten bringen es auf den Punkt: Der Kursrückgang war notwendig, um übertrieben optimistische Erwartungen wieder auf ein realistisches Niveau zu bringen.

    Für die laufenden und kommenden Geschäftsjahre rechnet MWB mit weiterhin solidem, aber deutlich moderaterem Wachstum. Der Umsatz soll 2026 auf rund 780 Millionen Euro steigen, 2027 dann auf gut 900 Millionen. Die EBIT-Marge dürfte sich dabei auf knapp unter 20 Prozent einpendeln, bevor sie 2028 auf rund 15 Prozent zurückgeht. Beim Gewinn je Aktie werden Werte zwischen 5,19 und 4,81 Euro für die kommenden drei Jahre erwartet.

    Die Bewertung liegt auf Basis des 2026er-Kurs-Gewinn-Verhältnisses bei knapp 11, was im Vergleich zur Peer Group aus Baukonzernen wie Bilfinger oder SPIE günstig erscheint. Letztere kommen auf ein KGV von rund 13 bis 16. Das Unternehmen hat zudem eine starke Bilanz: Die Nettoliquidität wächst kontinuierlich und soll bis 2028 auf knapp 390 Millionen Euro steigen.

    Für Anleger bleibt die Lage damit vorerst zweischneidig. Friedrich Vorwerk ist strukturell gut positioniert, um von Milliarden schweren Investitionen in Stromtrassen, Fernwärmenetze und LNG-Infrastruktur zu profitieren. Doch bis mehr Klarheit über Auftragslage und Margenentwicklung herrscht, empfehlen die Analysten Abwarten statt Handeln.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 58,70EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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