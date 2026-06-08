Demonstration in Berlin gegen Migration und Kanzler Merz

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere tausend Demonstranten eines "Projekts M1llion" haben am Brandenburger Tor in Berlin den "sofortigen Rücktritt der aktuellen Bundesregierung" gefordert. Außerdem verlangten die Demonstranten, von denen viele Deutschlandfahnen trugen, nach einem Elf-Punkte-Plan eine direkte Demokratie, einen Stopp der Migrationspolitik, eine Abschaffung der Gebühren für den öffentliche-rechtlichen Rundfunk und die "Einführung einer knallharten Politikerhaftung".

Angemeldet waren 10.000 Menschen bis zum Abend. Die Berliner Polizei nannte am Mittag die Zahl von 2000 Teilnehmern. 700 Polizisten begleiteten diese und weitere Demonstrationen in der Hauptstadt durch den Tag.