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    Demonstration in Berlin gegen Migration und Kanzler Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Tausende fordern sofortigen Rücktritt der Regierung
    • Forderung: direkte Demokratie und Migrationsstopp
    • Polizei nannte 2000 Teilnehmer und 700 Polizisten
    Demonstration in Berlin gegen Migration und Kanzler Merz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere tausend Demonstranten eines "Projekts M1llion" haben am Brandenburger Tor in Berlin den "sofortigen Rücktritt der aktuellen Bundesregierung" gefordert. Außerdem verlangten die Demonstranten, von denen viele Deutschlandfahnen trugen, nach einem Elf-Punkte-Plan eine direkte Demokratie, einen Stopp der Migrationspolitik, eine Abschaffung der Gebühren für den öffentliche-rechtlichen Rundfunk und die "Einführung einer knallharten Politikerhaftung".

    Angemeldet waren 10.000 Menschen bis zum Abend. Die Berliner Polizei nannte am Mittag die Zahl von 2000 Teilnehmern. 700 Polizisten begleiteten diese und weitere Demonstrationen in der Hauptstadt durch den Tag.

    Protestwoche linker Gruppen gegen Investoren-Konferenz

    Seit dem Wochenende läuft auch eine Aktionswoche linker Gruppen mit dem Motto "No Super Return". Der Protest richtet sich gegen eine Konferenz von Finanzinvestoren namens "Super Return" in einem großen Hotel. "Wir stören die SuperReturn. Unser Leben und unsere Versorgung sind kein Spielball für Profitinteressen", wurde angekündigt. Am Montag und Dienstag seien kreativen Aktionen als Protest geplant, hieß es. Am Donnerstag soll es eine große Demonstration geben und am Freitagnachmittag eine Straßenparty./rab/DP/stw






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