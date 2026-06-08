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    Hisbollah feuert Raketen auf israelische Soldaten im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah feuerte Raketen auf israelische Soldaten
    • Drei Geschosse identifiziert teilweise abgefangen
    • Iran feuerte erstmals seit zwei Monaten Raketen
    Hisbollah feuert Raketen auf israelische Soldaten im Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat mehrere Raketen auf israelische Soldaten im Süden des Libanon gefeuert. Die israelische Armee teilte mit, es seien drei Geschosse identifiziert worden. Ein Teil davon sei abgefangen worden, bevor sie auf israelisches Gebiet fliegen konnten.

    In mehreren Ortschaften im Norden Israels gab es nach Militärangaben Raketenalarm. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Vor den neuen Hisbollah-Angriffen hatten libanesische Medien über israelische Angriffe im Süden des Libanons berichtet.

    Am Sonntag hatte die israelische Armee als Reaktion auf Raketenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels Ziele in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Der mit der Hisbollah verbündete Iran feuerte daraufhin erstmals seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel ab./le/DP/stk





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