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    Urteil in Abwesenheit

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    Zehn Jahre Haft für Kremlkritiker Chodorkowski

    Für Sie zusammengefasst
    • Chodorkowski in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft
    • Angeklagt wegen Falschinformationen über Armee
    • Ehemaliger Yukos-Chef früher in Haft im Exil
    Urteil in Abwesenheit - Zehn Jahre Haft für Kremlkritiker Chodorkowski
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Justiz hat den Kremlkritiker und Ex-Ölmilliardär Michail Chodorkowski in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Moskau befand den exilierten früheren Chef des Ölkonzerns Yukos für schuldig, angebliche Unwahrheiten über die russische Armee verbreitet zu haben. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

    Chodorkowski wurde vorgeworfen, im Herbst 2022 interne Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee in der Ukraine veröffentlicht zu haben. In einem Video von 2024 kritisierte er den russischen Raketeneinschlag an einem Krankenhaus für krebskranke Kinder in Kiew mit zwei Toten und vielen Verletzten - auch dies wurde ihm als Diffamierung der Armee ausgelegt.

    Einer der bekanntesten Gegner von Kremlchef Putin

    Es gehört zur Strategie der Moskauer Führung, auch russische Gegner des Ukraine-Kriegs im Ausland mit Strafverfahren zu überziehen. Internationale Haftbefehle werden verschickt in der Hoffnung, deren Bewegungsfreiheit einzuschränken.

    Chodorkowski, früher der reichste Mann Russlands, saß von 2003 bis 2013 in Lagerhaft wegen angeblicher Steuerhinterziehung; sein Ölkonzern Yukos kam unter staatliche Kontrolle. Im Exil ist der 62-Jährige einer der bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin und wendet die Reste seines Vermögens für die russische Opposition auf./fko/DP/men






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