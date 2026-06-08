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    Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf weiteres

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf weiteres
    • Alle Flüge an iranischen Flughäfen sind gestrichen
    • Angst vor neuer Eskalation nach Raketenangriffen
    Iran sperrt gesamten Luftraum bis auf weiteres
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach der jüngsten militärischen Eskalation mit Israel seinen gesamten Luftraum gesperrt. Das Flugverbot gelte bis auf weiteres, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Sämtliche Verbindungen an allen iranischen Flughäfen seien gestrichen.

    Zuvor hatte die iranische Luftfahrtbehörde nur für Teile des Landes ein Flugverbot verhängt. Die Sorge ist groß, dass der Konflikt mit Israel erneut eskaliert. Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel am Sonntag hatte die Militärführung ihre Militäroperationen aber vorerst für beendet erklärt./arb/DP/stw





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