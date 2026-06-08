Drohende Spritkrise: Russland zieht Öl aus dem Weltmarkt ab

Der Rückgang könnte teilweise auf sinkende Ölfördermengen zurückzuführen sein, so die Quellen. Die russische Ölproduktion ist seit Jahresbeginn gesunken, sagte Vizepremier Alexander Novak am Donnerstag und machte ungeplante Wartungsarbeiten in den Raffinerien für den Rückgang verantwortlich. Die Fertigstellung der Wartungs- und Reparaturarbeiten wird es den russischen Raffinerien ermöglichen, den Durchsatz angesichts des saisonalen Anstiegs der Treibstoffnachfrage und der in einigen Regionen gemeldeten Engpässe zu erhöhen. Die geringere Produktionsmenge bedeutet jedoch, dass zusätzliche Rohstoffe für die Weiterverarbeitung aus dem Exportbereich umgeleitet werden müssen, so die Quellen weiter.

Russland plant angesichts drohender Treibstoffknappheit eine Reduzierung seiner Rohölexporte und will stattdessen im Juni die Auslastung seiner Raffinerien erhöhen, wie Marktquellen mitteilten und wie Reuters berichtet. Nach vorläufigen Angaben aus Branchen- und Handelskreisen könnten die Rohölverladungen aus den westlichen Häfen Primorsk, Ust-Luga und Noworossijsk im Juni auf 1,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) sinken, verglichen mit 2,5 Millionen bpd im Mai.

Sie schätzen, dass Russland im Juni versuchen wird, die Rohölförderung um 250.000 bis 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, während die Wiederherstellung der Ölproduktion beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Seit März haben ukrainische Drohnenangriffe auf russische Hafeninfrastruktur, Pipelines und Raffinerien die inländische Verarbeitung reduziert, und obwohl es den Exporteuren gelungen ist, die Lieferungen aufrechtzuerhalten, sagten Quellen von Reuters, dass Produktionskürzungen unvermeidlich seien.

Russland war im April aufgrund solcher Angriffe auf Häfen und Raffinerien sowie der Unterbrechung der letzten verbliebenen Ölpipeline Russlands nach Europa gezwungen, die Ölproduktion zu reduzieren. Laut Reuters-Quellen dürfte die Rohölproduktion im Mai weiter zurückgegangen sein und gegenüber April um rund 100.000 Barrel pro Tag gesunken sein.

Im April schätzten Reuters-Quellen den Rückgang der russischen Ölproduktion auf den größten seit sechs Jahren – seit Beginn der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 – auf 300.000 bis 400.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Durchschnittsniveau der Vormonate dieses Jahres und auf einen Rückgang um rund 500.000 bis 600.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Ende des letzten Jahres.

Unterdessen teilten Branchenkreise am Mittwoch mit, dass es keine Spotgeschäfte für westsibirisches Rohöl mit Liefertermin Juni zur Inlandsabholung gegeben habe, da sich die Produzenten auf den Export konzentrierten und einen Rohstoffmangel in diesem Monat als Grund anführten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 94,34USD auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.